Windows 11 ‘Momentos 5’, novedades e instalación

Microsoft ha liberado Windows 11 Momentos 5 como actualización acumulativa para las dos últimas versiones de Windows 11, la 23H2 y la 22H2. Ya está disponible en Windows Update y en esta entrada te contaremos sus novedades principales e instalación.

Ya sabes que el equipo de ingeniería de Microsoft volvió a cambiar el cronograma de desarrollo de sistemas operativos a favor de una solo actualización mayor anual, que esperamos para el próximo octubre como Windows 11 2024 Update. Como es demasiado tiempo para un desarrollo como Windows, la compañía optó por implementar cada seis meses una actualización de funciones más ligera llamada ‘Momentos’, que te sonará de los ‘Service Packs’ usados en versiones de Windows como XP o 7.

Como el resto de actualizaciones es gratuita para equipos con licencia válida de Windows 11. También servirá de referencia para que los OEM la instalen en equipos nuevos y en próximas semanas esperamos que se libere como imagen ISO para instalaciones nuevas o máquinas virtuales.

Windows 11 Momentos 5, novedades

No te extrañará conocer que la Inteligencia Artificial ocupa un lugar preferente en esta actualización. Microsoft está invirtiendo cantidades colosales en este tipo de tecnologías (especialmente en la firma OpenAI) y pretende rentabilizarlas. Seguimos sin ver los resultados prácticos prometidos (a nivel de cliente), pero todo se andará. Si no te gusta tanta IA y su penalización en rendimiento o privacidad, tendrás que cambiar de «canal» porque la apuesta de la industria es total y Windows será un claro exponente. Y por otro lado, no esperes nada revolucionario, aunque sí mejoras aquí y allá, junto a la habitual corrección de errores y puesta al día en parches de seguridad.

Copilot

Microsoft dijo que «Copilot sería una parte integral de la experiencia con Windows»… Con todo lo que ello supone, para bien y para mal. El nuevo asistente impulsado por IA ya se integró en Windows con ‘Momentos 4’ y en reemplazo de Cortana. Usa inteligencia artificial para realizar diversas tareas en el sistema operativo y en aplicaciones, y Microsoft quiere ampliar su capacidad a base de complementos y de habilidades. Hay unas cuantas en esta versión.

Los dos primeros complementos son para OpenTable e Instacart, lo que le permite hacer una reserva para cenar rápidamente o pedir comida para hacerlo en casa. Solo es el comienzo. Microsoft indica que los correspondientes a Shopify, Klarna y Kayak estarán disponibles el próximo mes.

En cuanto a las nuevas habilidades añadidas podemos citar algunas como:

Consultar las redes inalámbricas disponibles.

Solicitar información del sistema o dispositivo.

Solicita información sobre la batería.

Pide limpiar el almacenamiento.

Pide vaciar la papelera de reciclaje.

Alterna el ahorro de batería.

Muestra las aplicaciones de inicio.

Solicita ver tu dirección IP.

Ver la información del sistema, dispositivo o almacenamiento.

Nuevas funciones de accesibilidad

Windows 11 Moment 5 trae nuevas funciones de accesibilidad como acceso por voz y mejoras del Narrador. Voice Access es una nueva característica que permite controlar Windows 11 usando la voz, así como crear nuevos atajos de voz personalizados para estas tareas. Otra mejora es que ahora funciona en sistemas de monitores múltiples, lo que facilita el control de todas las aplicaciones abiertas.

Narrador también ha recibido mejoras, como obtener una vista previa de las voces antes de descargarlas y utilizar un nuevo comando de teclado para moverse fácilmente entre imágenes en una pantalla. Microsoft dice que la detección de texto en imágenes por parte del Narrador, incluida la escritura a mano, ha mejorado y el programa ahora informará al usuario sobre marcadores y comentarios en Word.

La compañía también ha añadido nuevas habilidades de accesibilidad para Copilot, como activar el narrador; abrir el acceso de voz; encender la lupa; cambiar el tamaño del texto; activar el contraste alto o escribir por voz.

Fotos y Clipchamp

Microsoft ha preparado dos nuevas versiones de sus aplicaciones Fotos y Clipchamp. Como era esperable, con funciones de IA que facilitan la edición de fotos y vídeos. Fotos obtiene la función de borrado generativo, que permite al usuario seleccionar y eliminar objetos no deseados o imperfecciones de sus imágenes. Clipchamp obtiene una nueva función que elimina los espacios de silencio en los vídeos.

Ventanas inteligentes

La característica de ‘acoplar ventanas’ es una buena manera de mantener organizado el escritorio y mejorar la productividad. Con Windows 11 Momentos 5 Microsoft presenta sugerencias inteligentes que proponen diferentes diseños según las aplicaciones abiertas. Ahora se puede colocar el botón de minimizar y maximizar de una ventana abierta para ver sugerencias instantáneas sobre cómo reorganizar automáticamente las ventanas abiertas para aprovechar al máximo el espacio de la pantalla.

Más opciones de compartir en Windows

Microsoft ha mejorado la función Windows Share para admitir más aplicaciones como WhatsApp, Snapchat e Instagram. En el futuro se añadirán más aplicaciones y se admitirán según el tipo de cuenta de Windows que uses. El uso compartido en proximidad mediante Wi-Fi y Bluetooth también se ha mejorado, y Microsoft afirma que ahora tiene velocidades de transferencia más rápidas para personas en la misma red y la capacidad de asignar un «nombre descriptivo» para identificar cada dispositivo. Se puede gestionar en Configuración > Sistema > Uso compartido cercano.

Experiencia de widgets

Esas pequeñas tarjetas que muestran contenido dinámico de las aplicaciones y servicios favoritos en el escritorio de Windows, se aman y se odian por igual, pero Microsoft sigue intentando mejorarlo, en esta ocasión ligeramente, permitiendo personalizar el tablero de widgets organizándolo por categorías.

Proyección a pantallas

Windows cuenta con funciones de duplicación y transmisión de pantallas y ahora se mejora mostrando automáticamente notificaciones cuando transmites la pantalla en ciertas aplicaciones. La función de Proyectar de la Configuración rápida ahora ofrece más ayuda para encontrar pantallas cercanas a las que se puede transmitir contenido y solucionar problemas de conexión.

Reparar Windows

La sección de Recuperación ahora tiene una opción separada de «Solucionar problemas usando Windows Update», que puede reinstalar Windows y conservar archivos, aplicaciones y opciones. La reinstalación en la nube no es nuevo en el mundo de Windows, pero ahora tiene un botón dedicado en la sección de solución de problemas.

Windows 365

Microsoft también ha añadido funciones para las versiones empresariales y, cómo no, al igual que sucede en las versiones cliente tira para sus propios servicios. Así, Windows 365 Boot ahora tiene un nuevo modo dedicado que inicia sesión automáticamente en su PC en la nube cuando inicias sesión en Windows, mediante autenticación sin contraseña y con una nueva experiencia de cambio rápido de cuenta. Los que usan Windows 365 Switch para acceder al servicio de PC en la nube desde la Vista de tareas, ahora pueden desconectarse más fácilmente y tienen indicadores para saber donde están si en local o en la nube.

Cómo instalar Windows 11 Momentos 5

Microsoft realizará un despliegue gradual como viene haciendo en las últimas versiones. La idea es limitar los errores que se vienen repitiendo desde el lanzamiento de la versión original. Los más atrevidos pueden instalarlo ya, mientras que el resto puede esperar al martes de parches de marzo (vista previa opcional) o al mes de abril donde se desplegará por completo como parte de las actualizaciones de seguridad, el segundo martes del mes.

Windows 11 Momentos 5 ya está disponible gratuitamente para actualizar equipos que cuenten con licencias válidas de Windows 11. Su instalación es tan sencilla como acudir a la herramienta de Configuración > Windows Update, pulsar sobre el botón ‘Buscar actualizaciones’ e iniciar un proceso automático que mantiene los archivos, aplicaciones, datos y configuraciones presentes en el equipo.

Si quieres mayor control, ya sabes que otra manera de actualizar equipos es a través del Catálogo de Microsoft Update. Suponemos que Microsoft actualizará a corto plazo la imagen ISO que proporciona en la página de descargas y que puede usarse para instalaciones ‘limpias’, actualizaciones en terceros equipos o para cargarla en máquinas virtuales. Los fabricantes OEM también actualizarán las preinstalaciones en equipos nuevos.