Nothing Phone 2a: especificaciones, precio y diseño

El Nothing Phone 2a será el próximo gran lanzamiento de la compañía que dirige Carl Pei, quien fue también co-fundador de OnePlus y anterior director de OnePlus Global. Todavía hay algunos rumores que no terminan de ponerse de acuerdo, pero contamos con suficiente información para ofreceros una visión general de lo que podemos esperar de este nuevo smartphone.

A nivel de diseño el Nothing Phone 2a va a tener un frontal muy parecido al Nothing Phone 2, lo que significa que contará con un acabado todo pantalla, unos bordes contenidos y que la cámara delantera estará integrada en una isleta circular flotante. Se rumoreaba que este modelo, al perfilarse como una opción más económica, no iba a contar con la interfaz «Glyph», pero al final esto quedó desmentido en filtraciones posteriores.

Nueva interfaz «Glyph» en el Nothing Phone 2a

El mayor cambio que traerá este nuevo smartphone estará precisamente en la parte trasera, que es donde se encuentra integrada la interfaz «Glyph». Como podemos ver en la imagen tenemos un acabado transparece y un círculo donde se integran dos cámaras. A su alrededor tenemos el conjunto de luces LED que forman dicha interfaz.

No sabemos todavía qué materiales utilizará Nothing para fabricar este smartphone, pero como se trata de un modelo de gama media que busca ajustar el valor precio prestaciones lo más probable es que el chasis esté terminado en plástico, un enfoque que también han venido siguiendo otros grandes del sector smartphone.

Posibles especificaciones

Pantalla de 6,7 pulgadas de tipo OLED con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC MediaTek Dimensity 7200 con CPU de ocho núcleos (2 núcleos Cortex-A715 y 6 núcleos Cortex-A510).

GPU Mali-G610 MC4.

8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento en su configuración base.

Cámara trasera principal de 50 MP y cámara secundaria gran angular de 50 MP.

Cámara frontal de 16 MP.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Batería de 5.000 mAh.

Android 14 como sistema operativo personalizado con la capa Nothing OS 2.5.

Posible precio y fecha de lanzamiento

El Nothing Phone 2a llegará al mercado el 5 de marzo, está confirmado oficialmente, así que no tendrás que esperar mucho para hacerte con este smartphone. El precio será de 349 euros, una cifra que lo coloca directamente en la gama media, y concretamente en un escalafón bastante concurrido donde la competencia es feroz.

Todavía es pronto para decir si este modelo tendrá éxito o no. En general el precio de 349 euros no está mal teniendo en cuenta lo que ofrece, y creo que por diseño e interfaz podría tener una buena acogida dentro de su gama. Por 399 euros estará disponible una versión con 12 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento.