ASUS Mjolnir, toda la energía de Thor para tus dispositivos

Lo mejor será no irnos por las ramas, y empezar reconociendo que este ASUS Mjolnir es, sin duda, un dispositivo que no nos esperábamos. Pero, con las mismas, este ASUS Mjolnir es, sin duda, un dispositivo que muchos necesitábamos. Y, en función de tus conocimientos sobre mitología nórdica, o bien la imagen que abre esta noticia te ha dejado entre indiferente y extrañado, o bien ya te has imaginado blandiéndolo (tras retirar todos los cables, eso sí) como un auténtico Æsir.

Para los primeros, y antes de explicar en que consiste esta maravillosa frikada sorprendente propuesta, es importante aclarar que el Mjölnir es el martillo del dios nórdico Thor (sí, el que sirve como clara inspiración para el Thor de Marvel, que también blande su propio Mjolnir), una de las armas más letales de las descritas en la mitología nórdica y que, en las manos de su dios, es capaz de destruir montañas con un simple golpe. No en vano, se narra que Thor se la habría visto y deseado de no contar con el mítico martillo.

Hecha esta aclaración, que a los neófitos les habrá servido para entender el diseño de ASUS Mjolnir, lo siguiente es aclarar también que no, que no es una broma por el april’s fools que se celebró ayer en el mundo anglosajón, y esto es algo que la propia ASUS ha aclarado en el tweet en el que lo ha mostrado por primera vez. Y eso que el mensaje se ha publicado hoy, 2 de abril, por lo que no deberían haberse producido sospechas en este sentido. Pero, claro, en este caso la aclaración está más que justificada.

IT’S REAL GAMERS!

Can you guess what feature we’re gonna add to complete your gaming experience? 👀Stay tuned for more during #ROGComputex2024!#ROGMjolnir⚡ pic.twitter.com/NbSCRYdJzD — ROG Global (@ASUS_ROG) April 2, 2024

¿Y de qué estamos hablando exactamente? Pues, por lo que podemos ver en la imagen, ASUS Mjolnir es una batería portable con cuatro tomas de corriente, dos puertos USB-C y otros dos puertos USB-A. Y esto es todo lo que sabemos de este dispositivo por el momento, y es que la compañía se reserva el resto de información sobre esta batería-martillo para el evento especial de la familia ROG (Republic of Gamers) que se llevará a cabo durante la celebración de la feria Computex 2024, que abrirá sus puertas el 4 de junio.

Podemos deducir, eso sí, que hablamos de una batería de alta capacidad, y esperamos que también de alto rendimiento. Lo primero nos lo indica que cuente con nada menos que cuatro enchufes, mientras que lo segundo es una deducción en función de que ASUS lo ha incluido en el catálogo de ROG, en el que todos los componentes brillan por sus prestaciones. Y, eso sí, también con tan solo ver el tamaño de los diversos conectores, vemos que será un dispositivo de un tamaño (y potencialmente también peso) dignos de tener en consideración. Pero, claro, también en estos aspectos debe estar a la altura de una de las armas más temidas de la historia de la humanidad.