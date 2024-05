Corsair MP700 PRO SE, una SSD PCIe 5.0 más que rápida

PCIe 5.0 marca un enorme salto de velocidad con respecto s PCIe 4, y unidades de almacenamiento como esta Corsair MP700 PRO SE son la demostración palpable de ello y, por lo tanto, también el objeto de deseo de cualquier usuario que tiene una necesidad de altas prestaciones en este sentido. Y es que, como vamos a ver a continuación, estamos hablando de una SSD que puede llegar casi a duplicar, en rendimiento, lo que podemos obtener con una memoria PCIe 4.

Hablar de la familia MP700 de Corsair ya nos debería poner sobre la pista, pues la Corsair MP700 ya nos sorprendió, en verano del año pasado, alcanzando los 10.000 Mbytes por segundo en modo de lectura secuencial y 9.500 Mbytes en modo escritura. Después llegó la MP700 Pro, a finales del año pasado, y que era capaz de alcanzar los 12.400 MB/s y 11.800 MB/s en lectura y escritura secuencial, respectivamente. Y ahora, con las Corsair MP700 PRO SE, vemos que todavía quedaba margen de crecimiento.

Así, según podemos comprobar en sus especificaciones técnicas, hablamos de una SSD capaz de alcanzar velocidades de hasta 14.000 MB/s en lectura secuencial y de hasta 12.000 MB/s en escritura secuencial. Como indicaba antes, esto se queda cerca de doblar el rendimiento de unidades de gama alta que emplean PCIe 4, pero si comparamos con unidades SSD SATA comunes el factor de mejora del rendimiento puede alcanzar un espectacular 25x.

Ahora bien, no solo de lectura y escritura secuencial vive el hombre, así que Corsair ha empleado las últimas tecnologías de interfaz, controlador y flash NAND en estas Corsair MP700 PRO SE para garantizar también una gran rapidez y fiabilidad en operaciones de lectura y escritura aleatoria, lo que nos garantiza un rendimiento de primera en todo tipo de operaciones de lectura y escritura. No obstante, para quienes no disponen todavía de un PC con PCIe 5 pero tienen previsto actualizarse en el futuro, estas SSD también son totalmente compatibles con PCIe 4, de modo que podrás empezar a utilizarlas en tu equipo actual y, posterioremente, disfrutar del tope de sus prestaciones cuando des el salto a un equipo con PCIe 5.

Como ya te hemos contando anteriormente, eso sí, para obtener el máximo rendimiento de una unidad PCIe 5 es necesario emplear algún sistema de disipación activa para apurar al máximo su rendimiento, motivo por el que Corsair también ha presentado una variante de la Corsair MP700 PRO SE que incluye un de bloque de agua Hydro X Series, lo que hace que esté lista para integrarse perfectamente en un circuito de enfriamiento personalizado. Ahora bien, para usos menos «extremos», la refrigeración M.2 integrada en la mayoría de las placas base es más que capaz.

Ya estemos hablando de juegos, pues evidentemente hablamos de una memoria que brillará con luz propia al emplear DirectStorage, para actividades que requieren el uso de un enorme volumen de datos, para creación de contenidos, etcétera, son muchos los casos de uso en los que una unidad como la Corsair MP700 PRO SE puede marcar una gran diferencia.

La SSD Corsair MP700 PRO SE ya está a la venta en la página web de Corsair, y su precio es de 719,99 euros.