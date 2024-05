Análisis Edifier WH950NB: calidad y elegancia

Tal vez el nombre WH950NB sea lo menos elegante de los nuevos auriculares supraauruales de Edifier. Pensados para competir en la gama media del mercado, por menos de 200 euros nos prometen una más que decente tecnología de cancelación de ruido ANC, hasta 55 horas de autonomía (34 si el ANC está encendido) y tal vez el detalle más interesante, la integración del códec LDAC.

LDAC es una tecnología de cifrado que permite transmitir audio Hi-Res a través de una conexión Bluetooth. A diferencia de otras tecnologías de cifrado compatibles con Bluetooth tal cómo SBC, funciona sin una conversión de disminución del contenido de Audio Hi-Res (con excepción del contenido en formato DSD), permitiendo transmitir aproximadamente el triple de datos, lo que resulta ideal para servicios de streaming como Qobuz o Tidal. En cambio, no soporta el codec AAC de Apple, por lo que los usuarios de Apple Music tendrán que conformarse con una calidad inferior como es SBC.

Y hablando de Bluetooth, no queremos pasar por alto que al equipar su versión 5.3, permite conectarse con dos dispositivos de forma simultánea. Si además contamos con un dispositivo Android, podremos disfrutar de la tecnología Google Fast Pair.

Exteriormente comentábamos ofrece un diseño elegante y sobrio, construido en plástico negro piano en su esqueleto, recubierto en áreas específicas por almohadillas de cuero sintético para una mayor comodidad. Cada uno de los auriculares balancea sobre las horquillas, que a su vez se pliegan para facilitar su transporte en un estuche robusto.

Además del USB-C, en el interior de la funda también encontramos un conector jack de 3,5 mm. que nos permite escuchar audio a través de cable (si así lo deseamos) y un adaptador de doble clavija, adecuado para su uso en algunos aviones que aún mantienen este tipo de conectividad en sus sistemas de info-entretenimiento.

El negro y los grises oscuros que dominan el producto, solo se ven «rotos» por el logo dorado de Edifier, en ambos lados de la diadema, apenas por encima de las almohadillas. El conjunto, que no llega a los 300 gramos (296), se siente cómodo desde el principo y gracias a sus almohadillas ajustables ofrece un buen aislamiento pasivo.

Ficha técnica

Bluetooth: V5.3

Protocolo Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Codificación de audio: LDAC, SBC

Respuesta frecuente: 20Hz – 40kHz

Conductor: Ф40mm dinámico

Nivel de presión de sonido de salida: 91 dB ± 3 dB SPL (A)

Tiempo de reproducción: ANC encendido: 34 horas / ANC apagado: 55 horas

Tiempo de carga: 1,5 horas

Puerto de carga USB-C (Tipo-C)

Peso: 296 ± 1g

Dimensiones: (L x An x Al mm): 193 x 169 x 82mm

Autonomía y rendimiento

Ya hemos comentado que con una autonomía de 55 horas (que más o menos cumple con lo prometido), quedarnos sin batería no va a ser un problema. Y si lo hacemos, su tecnología de carga rápida sale al rescate: con tan solo diez minutos vamos a poder ganar otras siete horas de música; si además podemos esperar 90 minutos, vamos a conseguir una carga completa.

Estos números comentábamos son sensiblemente inferiores si utilizamos su tecnología ANC para la cancelación del ruido. El desempeño en este terreno de los nuevos WH950NB es correcto. Si el sonido es constante (el interior de un avión, tráfico, etc.) los micrófonos trabajan a buen rendimiento y llegan a aislarnos por completo. En situaciones más complicadas, con múltiples voces y tonos diferenciados, más que una cancelación lo que obtenemos en una amortiguación del sonido, pero es lo habitual en este rango de precios.

En cualquier caso, la construcción de los auriculares sí que favorece un buen aislamiento pasivo y en múltiples situaciones, recurrir al ANC no es necesario. Bajo la almohadilla izquierda, contamos con una serie de botones con los que vamos a poder controlar tanto el volumen al que queremos escuchar la música, como el nivel de cancelación de ruido, para lo cual Edifier nos propone tres modos: ANC activo, Ruido Ambiente (una opción intermedia que equivale a un modo transparencia) y ANC desactivado.

A traves de su app, Edifier Connect, podemos ir un poco más lejos, con opciones como «Wind Reduction» para días ventosos. o «Low noise cancellation» si no queremos un aislamiento alto. La app cuenta además con un ecualizador bastante completo (aunque tal vez algo técnico) y modos especiales para música, cine y videojuegos. En realidad muchas de estas opciones son más efectistas que reales, ya que la calidad de la fuente de sonido será la que marque la forma en la que apreciemos las diferencias. Y si lo que vamos a hacer a escuchar Spotify desde nuestro smartphone las variaciones van a ser pequeñas.

En cuanto a la calidad de sonido no hay mucho que se le pueda objetar. Los tonos agudos y medios son claros, con un buen rango dinámico, si bien pueden mostrarse algo planos o apagados. Algo similar podemos decir de los tonos graves, que se presentan bien definidos, sin apenas distorsión incluso a altos volúmenes (lo cual es bastante meritorio), pero que desde luego no tienen la profundidad que encontramos en los auriculares de alta gama.

Dicho de otra forma: el sonido los Edifier WH950NB cumplen a lo largo de todo el rango (especialmente en la zona media), pero no tienen una expresividad sobresaliente que les haga destacar en nada en particular. Esto no es necesariamente negativo: muchas veces un exceso de procesado produce auténticos desastres y desde luego, aquí todo se mantiene en un justo equilibrio, por encima de lo que marca su precio de mercado.

Conclusiones

Los Edifier WH950NB son unos buenos auriculares de gama media, con los que pocas personas pueden sentirse decepcionados. Diseño cuidado, confort después de varias horas de uso, cancelación de ruido a la altura de lo que esperamos (sin exagerar) y un sonido equilibrado en todo su rango dinámico son ingredientes que habitualmente encontramos en dispositivos que pueden llegar a costarnos hasta un 50% más de lo que nos propone el fabricante chino.

A esto le sumamos un buen estuche y detalles como el poder conectar un cable de 3,5 mm. y tenemos en nuestras manos una opción ganadora. El no soportar el codec AAC y tal vez cierta falta de personalidad en el sonido sí que le pueden penalizar un tanto. En cualquier caso, una compra más que interesante para aquellos que quieran optar por unos auriculares de gama media sin invertir demasiado.