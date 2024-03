Trust Fayzo Wireless, análisis: sonido 7.1 a precio asequible

La compañía neerlandesa ha ampliado su catálogo de auriculares con los Trust Fayzo Wireless, un nuevo modelo que apunta directamente a la gama media y que, como su propio nombre indica, apuesta por ofrecer conectividad inalámbrica y sonido 7.1 manteniendo un precio bastante contenido. Estos son, sin duda, sus dos principales valores, pero Trust tampoco se ha olvidado de la sostenibilidad.

Precisamente la sostenibilidad viene siendo uno de los grandes estandartes de la compañía en los últimos años, algo que hemos ido viendo en multitud de sus productos, que están fabricados con una parte de plásticos reciclados, y los Trust Fayzo Wireless no son la excepción a la regla. Estos auriculares están fabricados con un 85% de plásticos reciclados en el modelo en color negro y con un 35% de plásticos reciclados en los modelos de color blanco y morado.

El precio de los Trust Fayzo Wireless no podría ser más atractivo, 69,99 euros por unos auriculares que, a priori, parecen tenerlo todo: sonido 7.1 envolvente, soporte multiplataforma (tanto en PC como en consolas), buena calidad de construcción con un diseño bien afinado y una ergonomía cuidada, un micrófono extraíble con filtro antipopeo, iluminación LED RGB y una terminación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Suena bien, ¿pero realmente están a la altura? Vamos a descubrirlo.

Especificaciones de los Trust Fayzo Wireless

Auriculares gaming circumaurales cerrados inalámbricos fabricados en plástico (ABS).

Almohadillas de las orejeras acolchadas y revestidas de piel sintética y tela suave. Diadema acolchada y revestida en tela, también de tacto suave.

Diadema ajustable y orejeras móviles para adaptarse mejor a cualquier usuario.

Contienen hasta un 85% de plásticos reciclados (35% en modelos en color blanco y morado).

Transductores de neodimio de 50 mm con sonido envolvente 7.1.

Frecuencia de respuesta: 20 Hz-20.000 Hz.

Sensibilidad y nivel de presión del sonido: 100 dB y 110 dB.

Iluminación LED RGB integrada.

Incluye cable de carga USB Type-C a USB Type-A y cable jack de 3,5 mm, lo que les confiere una compatibilidad universal.

Plataformas soportadas: Windows, MacOS, Android, iOS, PS5, PS4 y Nintendo Switch.

Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz a través del USB incluido, cable jack de 3,5 mm y USB Type-A. Los cables miden 1,2 metros y 1 metro, respectivamente.

Micrófono extraíble con filtro antipopeo y cancelación de ruido.

Batería con hasta 22 horas de autonomía por carga completa.

Peso: 290 gramos.

Precio: 69,99 euros. Disponibles en PcComponentes por 65,06 euros.

Software dedicado que podemos descargar en la página web de Trust.

Trust Fayzo Wireless: análisis externo

Los Trust Fayzo Wireless (GXT 491 Fayzo Wireless Gaming por su nombre completo en la web oficial) son unos auriculares de gama media con un precio competitivo que, como hemos visto al repasar sus especificaciones, ofrecen un nivel de prestaciones muy interesantes. Al sacarlos de la caja el primer contacto es positivo, la calidad de construcción en general es buena y encaja con lo que cabe esperar de unos auriculares de su rango de precio.

Están fabricados totalmente en plástico, pero no presentan ninguna zona frágil ni tienen crujidos que puedan ser preocupantes. La solidez es buena, el acolchado de las almohadillas tiene una densidad adecuada y el tacto de estas es suave. Lo mismo aplica a la diadema, que es ajustable y tiene un recorrido más que suficiente para poder adaptarse a cualquier tipo de cabeza. Hemos recibido el modelo en color blanco, así que están fabricados con un 35% de plásticos reciclados.

Las orejeras tienen cierta movilidad para adaptarse mejor a diferentes tipos de usuario y cubren totalmente la oreja, lo que contribuye a generar un efecto de aislamiento que nos permitirá centrarnos en nuestras sesiones de gaming. En ellas también encontramos una gran variedad de botones que nos permitirán activar y desactivar la iluminación LED RGB, subir y bajar el volumen, encenderlos y apagarlos, alternar entre los distintos modos de conectividad, activar y desactivar el sonido 7.1 y apagar y encender el micrófono.

En la caja encontramos también un cable jack de 3,5 mm, un cable USB Type-C a USB Type-A y una unidad USB que nos permite conectarlos en la banda de 2,4 GHz, y que es ideal para equipos que no tengan conectividad Bluetooth, además de un micrófono extraíble con un filtro para reducir el efecto de «popeo» que se produce por las salidas más intensas de aire que hacemos al hablar, y que es más intenso al pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo aquellas que contienen las letras «p» y «t».

Ese amplio abanico de opciones de conectividad que traen los Trust Fayzo Wireless es, sin duda, uno de sus valores más importantes, ya que los hacen compatibles con casi cualquier dispositivo. En este sentido destaca el jack de 3,5 mm, que es un conector fundamental y que nos abre una gran cantidad de puertas al dotarlos de una compatibilidad universal.

La colocación de la iluminación LED RGB es bastante discreta, pero queda bien y consigue dar un toque de color a las orejeras. Podemos alternar entre diferentes efectos y apagarla utilizando el botón dedicado situado en la orejera. El micrófono se conecta a través de un jack de 3,5 mm, tiene un acabado flexible que permite ajustarlo fácilmente y el filtro se puede poner y quitar sin ningún esfuerzo.

Configuración y experiencia de uso

Los Trust Fayzo Wireless ofrecen una experiencia totalmente «plug and play» cuando se utilizan de manera cableada en las plataformas compatibles, y el proceso de detección y de vinculación cuando los utilizamos mediante conectividad inalámbrica es perfecto y no da el más mínimo problema, ni bajo el modo Bluetooth ni cuando utilizamos la unidad USB incluida, que nos permite utilizarlos en la banda de 2,4 GHz.

Podemos mantener los Trust Fayzo Wireless conectados a dos dispositivos inalámbricos de forma simultánea gracias a su soporte de Bluetooth y de la banda de 2,4 GHz, y como habréis podido imaginar la conexión a través del jack de 3,5 mm es perfecta y no presenta ningún tipo de problema. Sé que para muchos este conector es un auténtico «abuelo», pero contar con él representa un gran valor añadido, sobre todo para los que tenemos múltiples dispositivos que utilizan dicho conector.

Trust tiene previsto lanzar un software dedicado para los Trust Fayzo Wireless que permitirá acceder a diferentes configuraciones, entre las que podemos destacar los ajustes básicos de los auriculares, el sonido 7.1, los ecualizadores personalizados y la iluminación LED RGB, pero al momento de escribir este análisis dicho software todavía no estaba disponible, así que no puedo ofrecer una valoración.

Francamente, para unos auriculares de este tipo he echado de menos no contar con un software dedicado, pero al mismo tiempo hay que reconocer que Trust ha hecho un buen trabajo con la interfaz a través de los botones físicos, y que gracias a esto he podido disfrutarlos sin ningún tipo de problema a pesar de no contar con dicho software dedicado.

A través de dichos botones podemos hacer cosas que normalmente haríamos por software, como por ejemplo cambiar el efecto de la iluminación LED RGB, aunque con bastantes limitaciones. También podemos activar y desactivar el sonido virtual 7.1 si mantenemos pulsado el botón de la iluminación LED RGB durante tres segundos. El botón dedicado al micrófono es muy útil, ya que nos permite silenciar el micrófono con un toque, y también podemos regular el volumen y alternar entre la conexión Bluetooth y la de 2,4 GHz.

Como dije anteriormente, las sensaciones que transmiten los Trust Fayzo Wireless al tacto son buenas. Se nota que no son unos auriculares premium, pero tampoco aspiran a serlo. Por el precio que tienen cumplen con nota en calidad de acabados y en diseño, y la ergonomía también está en nivel óptimo, porque son cómodos, se adaptan perfectamente a la cabeza y no aprietan. La regulación de la diadema está bien integrada, y la movilidad de las orejeras ayuda a mejorar la experiencia de uso.

El acolchado tanto en la zona de la diadema como en las orejeras es suficiente para mantener la comodidad incluso durante largas sesiones de uso. Utilizo gafas en mi día a día, así que siempre que pruebo unos auriculares os puedo contar si os darán problemas o no si lleváis gafas, y en este caso no tendréis ningún problema, ya porque no aplican una presión excesiva y porque el acolchado que traen hace bien su trabajo.

En cuanto a la calidad de sonido, los Trust Fayzo Wireless hacen un buen trabajo en líneas generales. El sonido 7.1 ofrece lo mejor de sí en juegos, y ese es precisamente el único escenario en el que os recomendaría activarlo, ya que establece una separación virtual de canales para que percibamos un sonido posicional que mejora la atmósfera y la inmersión, y que puede ayudarnos a percibir mejor a nuestros enemigos. Para música y contenidos multimedia lo ideal es el sonido estéreo, que cumple bastante bien y nos ofrece la mejor experiencia con música y películas.

Al utilizar los Trust Fayzo Wireless con el jack de 3,5 mm la calidad de sonido sigue rayando a un buen nivel, aunque el máximo de volumen que podemos alcanzar es un poco más bajo de lo deseable. No es grave, pero es un detalle a tener en cuenta ya que en ciertos casos nos impedirá llegar a un nivel de volumen realmente óptimo (cuando queramos aislarnos para escuchar nuestra música favorita, por ejemplo).

La calidad del micrófono no destaca especialmente, pero teniendo en cuenta el rango de precio en el que se sitúan los Trust Fayzo Wireless resulta más que aceptable. No distorsiona ni modifica la voz, y el filtro antipopeo es simple pero funcional. Se agradece que este sea fácilmente regulable y extraíble, ya que siempre hay momentos en los que no hablaremos con nadie y estaremos más cómodos sin el micrófono.

Notas finales

Trust es conocida por ofrecer productos económicos con una buena relación precio-prestaciones, y con los Trust Fayzo Wireless se ha mantenido fiel a esa estrategia. Estos auriculares tienen una estética muy cuidada que se ve potenciada por el toque que le da la iluminación LED RGB, su calidad de construcción está al nivel de lo que cabe esperar de su rango de precio y son bastante cómodos.

La calidad de sonido no desentona, y contar con sonido 7.1 virtual siempre es un valor añadido si tenemos pensado jugar, porque es en juegos donde ofrecen el mejor resultado y donde realmente mejoran la experiencia de uso. Incluso con el modesto conector jack de 3,5 mm el sonido de los Trust Fayzo Wireless raya a un buen nivel, aunque como dije el volumen máximo queda un escalón por debajo de lo que debería.

El micrófono cumple, y el hecho de que sea flexible y extraíble es otro punto a favor de estos auriculares multiplataforma, que además funcionan sin problema en una gran cantidad de dispositivos. Con todo, también tienen cosas mejorables, como lo que ya os he comentado del volumen máximo bajo el jack de 3,5 mm, y la ausencia de software compatible, que limita las posibilidades de configuración y de personalización

Haciendo un balance general, y teniendo en cuenta el precio de venta, los Trust Fayzo Wireless son una opción a considerar, ya que ofrecen un buen valor precio-prestaciones.