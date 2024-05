Apple Music se ha convertido, con los años, en uno de los servicios de música en streaming más empleados del mundo, concretamente el segundo, solo por detrás de su principal enemigo (en varios sentidos, en realidad) Spotify. Son bastantes las razones de dicho éxito, como lo extenso de su catálogo, con más de 100 millones de canciones, el audio sin pérdida presente desde 2022, esa joya para los amantes de la música clásica que es es Apple Music Classical y más.

Así, con un papel cada vez más relevante en el mundo de la música, sus responsables decidieron recientemente acometer un proyecto que aparentemente puede parecer sencillo, pero que en realidad es tremendamente complejo. Hablo, como ya te contamos la semana pasada, de crear la lista de los mejores 100 discos de la historia. Digo que puede parecer sencillo porque a todos, si nos lo piden, podríamos confeccionar una lista similar, pero claro, no hablamos de la lista de un particular, ni siquiera de la de un crítico musical, sino de la de Apple Music, la que representa el criterio musical de la plataforma.

Como ya te contamos la semana pasada, Apple Music ha ido publicando la lista, en orden descendente (del 100 al 1) con entregas diarias de diez discos, y por lo tanto hoy era el día elegido para revelar los 10 más importantes. Un momento muy esperado y que, indudablemente, iba a acabar satisfaciendo a unos pocos y enfadando mucho a otros tantos, que seguramente estaban esperando la aparición de alguno de sus favoritos en este top 10. Unas apariciones que, claro, en la gran mayoría de los casos no se han producido.

La lista completa está disponible en este enlace, aunque para facilitarte su consulta, si no la has visto, la incluyo a continuación:

100. Body Talk – Robyn

99. Hotel California – The Eagles

98. ASTROWORLD – Travis Scott

97. Rage Against The Machine – Rage Against The Machine

96. Pure Heroine – Lorde

95. Confessions – USHER

94. Untrue – Burial

93. A Seat at the Table – Solange

92. Flower Boy – Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1 – George Michael

90. Back in Black – AC/DC

89. The Fame Monster (Deluxe Edition) – Lady Gaga

88. I Put a Spell on You – Nina Simone

87. Blue Lines – Massive Attack

86. My Life – Mary J Blige

85. Golden Hour – Kacey Musgraves

84. Doggystyle – Snoop Dogg

83. Horses – Patti Smith

82. Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent

81. After the Gold Rush – Neil Young

80. The Marshall Mathers LP – Eminem

79. Norman F****** Rockwell! – Lana Del Rey

78. Goodbye Yellow Brick Road – Elton John

77. Like A Prayer – Madonna

76. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

75. Supa Dupa Fly – Missy Eliott

74. Downward Spiral – Nine Inch Nails

73. Aja – Steely Dan

72. SOS – SZA

71. Trans-Europe Express – Kraftwerk

70. Straight Outta Compton – N.W.A

69. Master of Puppets (Remastered) – Metallica

68. Is this It – The Strokes

67. Dummy – Portishead

66. The Queen Is Dead – The Smiths

65. 3 Feet High and Rising – De La Soul

64. Baduizm – Erykah Badu

63. Are You Experienced? – The Jimi Hendrix Experience

62. All Eyez on Me – 2Pac

61. Love Deluxe – Sade

60. The Velvet Underground and Nico (45th Anniversary Edition) – Velvet Underground & Nico

59. AM – Arctic Monkeys

58. (What’s The Story) Morning Glory – Oasis

57. Voodoo – D’Angelo

56. Disintegration (Remastered) – The Cure

55. ANTI – Rihanna

54. A Love Supreme – John Coltrane

53. Exile on Main Street (2010 Remaster) – The Rolling Stones

52. Appetite for Destruction – Guns ‘N Roses

51. Sign O’The Times – Prince

50. Hounds of Love (2018 Remaster) – Kate Bush

49. The Joshua Tree – U2

48. Paul’s Boutique – Beastie Boys

47. Take Care (Deluxe Version) – Drake

46. Exodus ((2013 Remaster) – Bob Marley & The Wailers

45. Homogenic – Björk

44. Innervisions – Stevie Wonder

43. Remain in Light – Talking Heads

42. Control – Janet Jackson

41. Aquemini – OutKast

40. I Never Loved a Man the Way I Love You – Aretha Franklin

39. Illmatic – Nas

38. Tapestry – Carole King

37. Enter the Wu-Tang (36 Chambers) [Expanded Edition] – Wu-Tang Clan

36. BEYONCÉ – Beyoncé

35. London Calling – The Clash

34. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back – Public Enemy

33. Kid A – Radiohead

32. Ready to Die (The Remaster) – Notorious B.I.G.

31. Jagged Little Pill (Remastered) – Alanis Morissette

30. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

29. The Low End Theory – A Tribe Called Quest

28. The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

27. Led Zeppelin II – Led Zeppelin

26. My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West

25. Kind of Blue – Miles Davis

24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (2012 Remaster) – David Bowie

23. Discovery – Daft Punk

22. Born to Run – Bruce Springsteen

21. Revolver – The Beatles

20. Pet Sounds – The Beach Boys

19. The Chronic – Dr. Dre

18. 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift

17. What’s Going On – Marvin Gaye

16. Blue – Joni Mitchell

15. 21 – Adele

14. Highway 61 Revisited – Bob Dylan

13. The Blueprint – Jay-Z

12. OK Computer – Radiohead

11. Rumours – Fleetwood Mac

10. Lemonade – Beyoncé

09. Nevermind – Nirvana

08. Back to Black – Amy Winehouse

07. good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) – Kendrick Lamar

06. Songs in the Key of Life – Stevie Wonder

05. Blonde – Frank Ocean

04. Purple Rain – Prince & The Revolution

03. Abbey Road – The Beatles

02. Thriller – Michael Jackson

01. The Miseducation of Lauryn Hill – Lauryn Hill

Mucha tela que cortar, ¿verdad? Así, como cabía esperar, las respuestas en las redes sociales no se han hecho esperar, basta con buscar Apple Music en Twitter para encontrar, como mencionaba antes, a unos pocos usuarios expresando su satisfacción por la presencia de algunos discos, frente a una gran mayoría que señala multitud de carencias y aspectos reprochables de la lista.

En mi caso, por ejemplo, me parece que los expertos que han confeccionado la lista se han olvidado, por la razón que sea, de prácticamente toda la producción musical de Centroamérica y Sudamérica. La única excepción a este respecto es la presencia de Bad Bunny, que casualmente se encontraba entre los elegidos para confeccionar la lista. Y no, no estoy criticando que el reguetón esté presente en la lista, pues hablamos de un género fundamental en la música actual, lo que digo es que desde los más que influyentes estilos de corte latino, hasta estilos tan influyentes como la samba, la bossa y la bossa nova, no tengan ni siquiera presencia testimonial.

Lo que me lleva a algo que era predecible, pero también criticable, la presencia de producción musical con origen en África y en Asia es, sencillamente, nula. Así, nos encontramos con que la lista de Apple Music es extremadamente occidental, y esto es una pena. En la lista, por ejemplo, encontramos dos discos de The Beatles, pero no la obra de Ravi Shankar, una de las mayores influencias musicales de la vida de George Harrison, que rápidamente contagió a los cuatro de Liverpool.

Dicha infrarrepresentación, o representación inexistente en bastantes casos, tiene su contracara en la sobrerrepresentación de otros. Así, si combinamos el pop y el rock (dado lo difuso de la frontera entre ambos), con sus múltiples derivadas, nos encontramos con más del 25%, mientras que si hablamos de Rap/Hip-hop, estamos alrededor del 20%. Sin embargo, géneros como el jazz, el soul, el punk o la electrónica tienen presencias mucho más humildes, que creo que no se corresponden ni con la importancia ni con la influencia que han tenido y siguen teniendo en la actualidad.

¿Es la peor lista de este tipo que se ha publicado? No, ni de lejos, las he visto mucho peores, pero sí que creo que Apple Music haría bien en replantearse varios aspectos de esta lista. ¿Quizá circunscribirla a las personas que la han elaborado? ¿Y confeccionar otras en el futuro, también circunscritas a los responsables de las mismas? Las listas «con firma» son siempre algo interesante (la de Yo-Yo Ma para el debut de Apple Music me mantiene enganchado un año después). Quizá la clave sería esa, y sin duda es un formato que podría funcionar muy, muy bien. Pero algo tan categórico como «Los 100 mejores discos de la historia», asociado a Apple Music, me parece contraproducente.

¿Qué opinas tú de la lista? ¿Te parece correcta o crees que sobran/faltan discos? ¿Cuáles quitarías y pondrías tú?