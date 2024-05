Rumor: Microsoft se plantea comprar Valve

Durante las últimas horas ha empezado a circular el rumor de que Microsoft pretende comprar Valve y, de este modo, hacerse con el control de Steam. Y dadas las dimensiones de lo que plantea, me resulta imprescindible repetir, enfatizando en ello, que hablamos de un rumor, no de una información confirmada (ya sea oficial o extraoficialmente), y que por lo tanto debe ser tomada con especiales reservas, pues apenas hay información sobre su origen, y además genera no pocas dudas.

El origen del rumor lo encontramos en la cuenta de Twitter Dior (no relacionada con la mítica firma de moda, accesorios, perfumes y belleza), una cuenta con algo menos de un año de antigüedad y especializada en Counter-Strike (aunque también menciona las inversiones en su bio), y que según afirma en este tweet, tiene información que afirma que Microsoft se estaría planteando realizar la compra por un valor de 16.000 millones de dólares, que además se entregarían en pago al contado, sin acciones de por medio. La cantidad también parece un tanto baja para el valor del objetivo de la compra.

Son bastantes las razones que nos invitan a desconfiar de este rumor, y que van desde la falta de referencias sobre el filtrador, que hasta ahora no ha sido conocido por revelaciones anteriores, hasta las complicaciones legales que podría afrontar Microsoft al intentar llevar a cabo una operación de este tipo, especialmente después del largo y complicado proceso que tuvo que afrontar para, finalmente, poder hacerse con el control de Activision Blizzard King.

Ahora bien, en este punto hay que introducir un matiz importante. Como bien planteaba mi compañero Isidro en una reflexión sobre la situación en la que quedaría Microsoft tras adquirir ABK, ponía el foco en las dificultades que enfrentarían los de Redmond para volver a adquirir un estudio, algo que se incrementa tras el cierre de varios estudios por parte de Xbox estas últimas semanas. Pero no debemos olvidar que la actividad de Valve como estudio es bastante limitada, una pequeña porción de la tarta en comparación con su gran negocio, Steam.

With approx. $80b CCE, Microsoft is preparing an offer of $16b for Valve No stock, all cash pic.twitter.com/VCZq6HkFmO — Dior (@xDiorCS) May 22, 2024

Microsoft enfrentó problemas por la concentración de estudios (ergo, de producción de videojuegos) y, posteriormente, por los riesgos de posición dominante en el mercado del juego en la nube. Sin embargo, Valve no tiene especial peso en ninguno de ambos campos, por los que Microsoft podría alegar que la adquisición de Valve no supondría cambio alguno en lo que más preocupaba a los reguladores. Distinta cosa es que éstos acepten dicho planteamiento, pero desde luego sería una de las principales cartas para Microsoft.

Por otra parte, suena bastante extraño que Gave Newell se pueda plantear, en serio, vender Valve, y por lo tanto Steam, a Microsoft, pues es más que sabido el apego que tiene a ambas marcas. Ahora bien, es cierto que el mercado de los videojuegos está pasando por una época bastante complicada, y no hay señales de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Así, si Newell considera que ya se ha ganado el retiro, o desea volcarse en otras actividades, quizá ésta sería su oportunidad de oro para ello. Y, aunque la idea de Microsoft haciéndose con el control de Steam nos pueda sonar a algo bastante preocupante, de vernos en la piel de Newell es probable que lo relativizáramos.

Así, en principio tenemos bastantes razones para pensar que esto no se confirmará y que, incluso si lo hace, los reguladores no permitirán que se complete la operación. Ahora bien, si el 17 de enero de 2022 hubiera aflorado un rumor afirmando que Microsoft iba a comprar Activision Blizzard, probablemente también nos lo habríamos tomado con bastantes reservas. Así, y aunque nos inclinemos al no, la historia nos ha enseñado que todo es posible y que, por lo tanto, todo debe ser tenido en cuenta.