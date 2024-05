Apple Music escoge los 100 mejores discos de la historia

Aunque los números varían en función de la fuente, la mayoría de los análisis de mercado coinciden en que Apple Music es el segundo servicio de música en streaming más empleado del mundo, solo por detrás de Spotity, y seguido muy de cerca por Tencent Music (si bien no se aclara si es únicamente con QQ Music, o con el agregado de este más Kugou Music y el servicio de karaoke WeSing). Y sí, es cierto que Apple ha podido abusar de algún modo de sus privilegios en iOS, tal y como denuncia Spotify desde hace años, pero también es indudable que, como servicio, es una opción más que destacable. De hecho, personalmente es la que más me gusta.

Algo en lo que Apple Music destaca positivamente, desde hace mucho tiempo, es en tener un excelente equipo «editorial» que, en conjunto con sistemas que permiten tanto la clasificación automática como la elaboración de listas de recomendaciones personalizadas, hacen que el servicio sea capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas que, en muchos casos (al menos en mi experiencia personal) son tremendamente acertadas. Y si hablamos del trabajo editorial, creo que queda clarísimamente reflejado en todo el trabajo que hay detrás de esa joya que es Apple Music Classical.

Ahora bien, para acometer algunas tareas, lo mejor es rodearse de grandes expertos, que ayudan a enriquecer el proceso y, por lo tanto, el resultado. Y ante un propósito tan ambicioso como este, sin duda ese era el camino a elegir. Y es que, como podemos ver en la web habilitada para ello, Apple Music se ha propuesto elegir los mejores cien discos de la historia. Algo en lo que, sin duda, influyen las preferencias de cada uno, el impacto de las obras en la música y otros aspectos sociales, su éxito… en fin, que hablamos de algo que, a no ser que se afronte con un exceso de levedad (y desde luego no es el caso), supone un importante desafío.

Así, tal y como han informado los de Cupertino, para la confección de esta lista de Apple se han dejado asesorar por, y cito textualmente, «Un grupo selecto de artistas, incluidos Maren Morris, Pharrell Williams, J. Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon y Nia Archives, así como compositores, productores y profesionales de la industria«. Esto, eso sí, debe ponernos sobre la pista de algo importante, y es que hablamos de «los mejores», no de «los más importantes» o «los más vendidos», y es que este planteamiento, y más si viene firmado por profesionales del gremio, puede dar lugar a que nos sorprenda la presencia de algunos y la ausencia de otros tantos.

Los de Cupertino han decidido, eso sí, no darnos toda la lista de golpe, sino por entregas. Así, hoy han hecho públicos los 10 discos que cierran la lista, es decir, del 100 al 91 (por supuesto se muestran en orden descendente), de modo que sabemos que esas posiciones las ocupan los siguientes:

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

Cada día, Apple Music irá publicando diez discos más, hasta llegar al 22 de mayo, día que finalmente conoceremos cuáles son, para el grupo de expertos que ha hecho esta selección, los mejores 10 discos de la historia. Mientras tanto, hasta llegar a ese día, ¿quieres apostar por algún disco en concreto? Si es así dínoslo en los comentarios. Si os animáis, podremos analizar la lista completa la semana que viene.

Para empezar, eso sí, me mojaré yo. Si fuera una lista de los 100 discos más importantes, creo que Apple Music incluiría The Joshua Tree, de U2, pero como hablamos de los 100 mejores, pienso que si los irlandeses están en la lista, será con Achtung Baby.