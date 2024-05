El analista especializado en la cadena de suministro asiático para Apple, Ming-Chi Kuo, ha emitido un nuevo informe en el que habla del rumoreadísimo MacBook plegable. Y podría llegar antes de lo previsto, a finales de 2025.

Analistas y periodistas tecnológicos siguen sorprendidos de que una compañía como Apple no haya entrado todavía en el segmento de dispositivos plegables aprovechando las posibilidades de las pantallas flexibles de última generación. Y ya no hablamos de portátiles, sino de móviles con el no menos esperado iPhone plegable cuyos rumores se remontan a hace cinco años cuando Samsung anunció su primer dispositivo ‘Fold’ y salió a la luz una patente de Apple con un diseño muy similar para protegerse en el futuro de conflictos con el copyright.

Sin embargo, Apple tiene su propio ritmo. Sigue vendiendo móviles como rosquillas y la venta de Mac sigue aumentando desde el paso a la arquitectura ARM. Aún así, sorprende que Apple no tenga en el mercado ningún plegable y que el primero en llegar no fuera un móvil sino un portátil. Veremos. No falta mucho tiempo para el lanzamiento.

MacBook plegable

Según el conocido analista Kuo, el portátil adelantaría su llegada desde las últimas informaciones, al último trimestre de 2025 o el primer trimestre de 2026. El tamaño de pantalla, la clave de estos dispositivos, sería de 20,2 o 18,8 pulgadas, los dos tamaños que está probando Apple. Hablamos del total de la diagonal una vez desplegado, porque la compañía no quiere exceder de las 14 pulgadas cuando esté plegado.

Se da por seguro que el panel sería multitáctil para aprovechar el potencial de los lápices ópticos en este tipo de formatos. La parte inferior, como ya hemos visto en diseños de ASUS o Lenovo, se podría usar como pantalla secundaria o como teclado virtual. El analista asegura que LG Display sería el proveedor exclusivo de pantallas. Apple quiere lo mejor para su primer plegable y LG es toda una garantía en calidad de producción de la firma surcoreana.

El factor de forma preferido por los de Cupertino es el tipo libro pero horizontal, con un sistema de bisagras especial («lo más libre de arrugas posible»), que fuera patentado hace bastantes años y que estaba enfocado a conseguir que el mecanismo de plegado se pudiera aplicar a un amplio conjunto de dispositivos, incluidos teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos portátiles.

En cuanto a motor interno, Kuo habla de un Apple M5, próxima generación de los chips propios de la compañía y que ya han demostrado su valor en series anteriores. Y llegamos a lo peor de este MacBook plegable: su precio. El analistas publica cifras de varios componentes, con la pantalla y la bisagra como lo más elevado para decir que su precio de lanzamiento se acercaría al del visor Vision Pro: desde 3500 dólares y más.

Apple tiene mejores perspectivas de venta para el portátil plegable que no las tibias del visor y espera vender un millón de unidades en su primer año. Veremos. El estreno en este segmento con un iPhone plegable sería más lógico visto lo que mueve Samsung, pero quizá Apple quiera dominar antes este formato en portátiles.