Es oficial, adiós a CyanogenMod a partir del 31 de diciembre

Cyanogen Inc. ha confirmado que las cosas no van bien en la empresa y que necesitan dar un cambio de rumbo total, un movimiento en el que el principal damnificado será CyanogenMod, que será abandonado a su suerte.

Este sistema operativo basado directamente en Android ha dado muchas alegrías, sobre todo a los usuarios de smartphones antiguos, y ha destacado por ser una de las versiones más completas de la conocida plataforma móvil de Google.

En sus inicios Cyanogen Inc. tuvo momentos muy buenos, tanto que hasta Google quiso comprarla en 2014, y llegó a colocar CyanogenMod en los OnePlus One, aunque la compañía no logró mantener acuerdos que le permitieran alcanzar una buena sostenibilidad.

El cese de soporte ha sido confirmado para el próximo 31 de diciembre, pero CyanogenMod podrá ser continuado por la comunidad como un proyecto de software libre, ya que se encuentra disponible a través de este enlace.

Para terminar os dejamos con el fragmento clave del comunicado oficial que ha emitido la compañía:

“Como parte de la consolidación en curso de Cyanogen, todos los servicios y las nightly builds sostenidas por Cyanogen se descontinuarán a partir del 31/12/16. El proyecto de código abierto y el código fuente seguirán disponibles para cualquier persona que quiera crear CyanogenMod de manera individual”.

Mientras esperamos novedades oficiales sobre los nuevos proyectos de la compañía se rumorea que ya estarían trabajando en un proyecto conocido como Lineage, que sería “una visión distinta pero común” de CyanogenMod.

