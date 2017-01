Pioneer ha presentado los primeros reproductores Ultra HD Blu-ray para PC. Dos versiones denominadas BDR-S11J-BK y BDR-S11J-X que estarán disponibles en Japón a finales de febrero.

Ultra HD Blu-ray es el sucesor de Blu-ray, con el aumento de la resolución nativa de pantalla hasta 3840 × 2160 píxeles como característica destacada. Su capacidad de almacenamiento aumenta de los 50 GB actuales hasta los 66 GB en doble capa, mientras que la versión de triple capa eleva el espacio disponible a un máximo de 100 Gbytes.

También ofrece mayor rango dinámico, mayor gama de color, soporte HEVC/H.265 para comprimir películas 4K de manera más eficiente, soporte para sistemas de audio avanzado Dolby Atmos y DTS:X, y una velocidad de hasta 60 cuadros por segundo.

Aunque Ultra HD Blu-ray es retrocompatibles con los medios ópticos Blu-ray y DVD actuales, la norma necesita nuevos reproductores y aquí es donde entran los modelos de Pioneer, los primeros para ordenadores personales.

Para reproducir los discos 4K, necesitarás un PC con Windows 10, procesadores Core i5 u Core i7 de la serie Intel Kaby Lake y salida de vídeo HDMI 2.0a. Además del hardware, Pioneer entrega los controladores y un conjunto de software de CyberLink.

¿Comprarás un Ultra HD Blu-ray para PC?

Ultra HD Blu-ray es un nuevo esfuerzo de la industria para impulsar el formato ganador de la guerra de la alta definición pero que ha rendido muy por debajo de las expectativas en el salón del hogar y ha sido un completo fracaso en ordenadores personales.

Hace años que los soportes ópticos están siendo desplazados por el auge de las memorias flash, el almacenamiento en nube, los servicios de música, cine y contenido de entretenimiento en streaming y la distribución digital de sistemas operativos, aplicaciones y juegos.

Por ello, Ultra HD Blu-ray no solo tendrá que competir con el streaming 4K de Netflix, YouTube y Amazon, sino también con el poco atractivo que representan hoy en día los discos ópticos para los consumidores. Por no hablar del DRM que incluyen, que una parte de usuarios consideran restricciones digitales.

Pioneer no ha mencionado precios de los reproductores pero nos tememos que no serán especialmente económicos, lo mismo que no lo son los soportes. Eso sí, conociendo la reputación del fabricante japonés estamos seguros que serán de enorme calidad y una gozada disfrutar de una buena peli en 4K con ellos.

¿Cómo lo ves? ¿Apostarás por estos reproductores Ultra HD Blu-ray para PC?