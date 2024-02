Científicos de China desarrollan un disco óptico con una capacidad de 200 terabytes

Los discos ópticos están muy lejos de vivir sus años dorados, hasta el extremo que el Blu-ray, el formato con más capacidad de todos los que se han comercializado, podría haber pasado bastante inadvertido de no ser por las consolas de videojuegos. Sin embargo, parece que la situación actual no ha desanimado a la Universidad de Shanghai para la Ciencia, ya que unos investigadores de esa institución han logrado desarrollar un disco óptico similar a un DVD que alcanza los 1,6 petabits o 200 terabytes de capacidad.

Siendo más concretos, investigadores de la Universidad de Shanghai para la Ciencia han desarrollado un disco óptico con una capacidad que supera el petabit, por lo que superaría los 100 terabytes. Este disco óptico, similar a un DVD, sería capaz de almacenar unos 2.000 juegos de PlayStation 5 en formato Blu-ray, lo que representa una evolución realmente impresionante en comparación con lo que uno puede tener en su hogar.

Los científicos fueron capaces de aumentar significativamente la capacidad de almacenamiento de un disco óptico implementando una arquitectura de grabación en 3D. Se trata de una tecnología que utiliza una película fotorresistente uniforme con un tinte de emisión inducida por agregación y estimulada por láseres de femtosegundos, la cual ha permitido empaquetar decenas de capas con una separación de un micrómetro en un disco del mismo grosor que un DVD o un Blu-ray.

La arquitectura de grabación tridimensional del disco óptico y la posibilidad de introducir muchas capas en poco espacio han permitido alcanzar, según los científicos, la capacidad total de 1,6 petabits mediante la grabación de cien capas por ambas caras. Esto es un aumento impresionante en comparación con los Blu-ray, cuyas versiones más avanzadas permiten grabar hasta cuatro capas con una capacidad total de 128 gigabytes de datos.

Esta nueva tecnología de disco óptico desarrollada por la Universidad de Shanghai para la Ciencia está por ahora centrada en empresas y tiene el potencial de reducir el tamaño de los centros de datos gracias a su enorme capacidad. Esto, aparte de reducir costes y espacio a las empresas, también abre la puerta para que personas puedan construir centros de datos caseros que minimizarían la dependencia de la nube. Además, los científicos dicen que su durabilidad estaría entre los 50 y los 100 años.

Es importante tener en cuenta que lo anunciado por la Universidad de Shanghai para la Ciencia es todavía algo en desarrollo y que por ahora no se tiene previsto que vaya a llegar a los entornos domésticos, pero en el mundo de la tecnología lo prudente es no decir nunca en la mayoría de los casos. Su mayor capacidad y presunta gran durabilidad no solo suponen una simple evolución, sino que posiblemente abran la puerta a nuevas posibilidades que revitalicen a los discos ópticos en los entornos domésticos.

Imágenes: Pixabay