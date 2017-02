Juega gratis al multijugador de Call of Duty: Infinite Warfare este finde

Es un hecho que Call of Duty: Infinite Warfare no ha gustado y que en líneas generales el juego ha sido un “fracaso”, entre comillas porque aunque ha conseguido un nivel de ventas que ya quisieran para sí otros juegos no ha cumplido ni de lejos con las expectativas de Activision.

La compañía ya comentó en su momento que pretende devolver a la franquicia a sus raíces en un intento por recuperar esa gloria que ha ido perdiendo gradualmente, y que le ha costado un sangrado constante de dinero por una bajada continuada en ventas que como dijimos ha tocado techo con esta última entrega.

En cualquier caso el modo multijugador sigue siendo tan divertido como siempre y se mantiene como el principal valor de la franquicia. Activision lo sabe, y por eso ha decidido abrir una promoción especial que nos permitirá disfrutar gratuitamente del multijugador de Call of Duty: Infinite Warfare durante todo este fin de semana.

Es importante tener en cuenta que la promoción está limitada a Steam y que además estará acompañada de una oferta bastante buena, ya que el juego estará rebajado a 29,99 euros hasta el próximo dos de marzo.

Si tenéis pensado darle una oportunidad deberíais ponerlo a descargar ya mismo, ya que el juego ocupa unos 70 GB de espacio libre. Antes de terminar os listamos los requisitos mínimos del juego para que sepáis si podréis moverlo: