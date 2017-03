El iPhone 8 utilizará un lector de huellas totalmente nuevo

Todas las informaciones que hemos visto hasta ahora sugieren que el iPhone 8 será algo verdaderamente revolucionario, y los últimos rumores que nos deja DigiTimes siguen apuntando en esa dirección, ya que aseguran que contará con un lector de huellas totalmente nuevo.

Antes de entrar a ver este tema es importante recordar que el Phone 8 tendrá una enorme pantalla que cubrirá casi la totalidad del frontal, y por tanto no habrá ningún botón físico sobre la misma. La premisa es en general muy similar a lo que hemos visto en el Galaxy S8 de Samsung pero hay una particularidad clara, y es que mientras que el terminal de los surcoreanos montará el lector de huellas dactilares en la parte trasera Apple tiene pensando algo muy distinto.

Con esto en mente podemos entender mucho mejor la información de DigiTimes. Ese lector de huellas totalmente nuevo irá integrado en la pantalla y estará basado en ultrasonidos, algo que será posible gracias al uso de la tecnología de autenticación de Privaris, que funciona directamente sobre cristal, y a un algoritmo propio de Apple llamado AuthenTec.

La fabricación de esta solución correrá a cargo de TSMC y no sería nada problemático, ya que utilizará un proceso veterano que ya está totalmente dominado en la industria de los semiconductores, el de 65 nm, que fue si no recuerdo mal fue puntero entre 2006 y 2007.

El uso de este nuevo lector afectaría a la fecha de entrada de producción del nuevo iPhone 8, que según DigiTimes no arrancaría hasta el mes de septiembre, lo que significa que su disponibilidad no estará al mismo nivel que la de los iPhone 7s y iPhone 7s Plus, cuya producción arrancará el próximo mes de julio.

Os recordamos que el iPhone 8 será el primero en contar con una pantalla OLED, y que según numerosas fuentes recuperará el acabado en metal y cristal que vimos en los iPhone 4 y 4S, aunque adaptado a una nueva línea de diseño más cercana a los iPhone 7.

Más información: DigiTimes.