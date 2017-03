Ghost in the Shell se deja querer en un vídeo de seis minutos

La película de Ghost in the Shell ha generado sensaciones contrapuestas, y eso que todavía no se ha estrenado y por tanto es imposible opinar sobre ella con un auténtico conocimiento de causa.

Sin embargo es comprensible, hacer adaptaciones cinematográficas de videojuegos, mangas o animes nunca es una tarea fácil, y desde luego no faltarán fans y seguidores que estarán dispuestos a lanzar críticas muy duras ante cualquier cosa que no termine de “cuadrarles”.

El caso es que mientras esperamos al estreno de la película, que está marcado para el próximo 31 de marzo, podemos ir abriendo boca con un nuevo vídeo de seis minutos de duración en el que tenemos una escena de acción muy bien resuelta que nos recuerda al anime de 1995.

Esto nos lleva a pensar que la película podría haber tomado ideas de dicho anime y que seguiría por tanto un desarrollo parecido, pero cabe la posibilidad de que el director, Rupert Sanders, haya preferido optar por hacer “un híbrido” cogiendo también cosas del manga.

Debo decir que en lo personal no me disgusta lo que veo, aunque tampoco termina de colmar mis expectativas, quizá porque peco de tenerlas demasiado altas con esta película.

Habrá que esperar a ver esta película de Ghost in the Shell para poder sacar conclusiones, pero como siempre os invito a dejar vuestras opiniones en los comentarios. La acción empieza a partir del minuto 1:50.

Más información: Web oficial.