Analizamos el Xiaomi Amazfit Sports Watch

Amazfit Sports Watch es la apuesta del gigante chino Xiaomi para desarrollar un smartwatch capaz de convertirse en nuestro mejor amigo en nuestro entrenamiento deportivo. Pese a que se presenta como un smartwatch, en realidad la apuesta de Xiaomi se acerca mucho más a lo que presentan fabricantes como Garmin o Polar, dos firmas más que reconocidas en el mundo del atletismo, que en los últimos años han presentado relojes capaces de relacionarse de una forma más estrecha con nuestro teléfono móvil.

Es decir, lo que tenemos es un pulsómetro inteligente, capaz de medir actividades como carrera, senderismo, trail, bicicleta, etc, con algunas funciones extra que lo acercan un poco al mundo del smartwatch: en este caso notificaciones de nuestro teléfono móvil, previsión meteorológica, medición del sueño, reproductor de música (a través de auriculares Bluetooth) y la posibilidad de escoger entre distintas smartwatch faces en función de nuestro estilo de vida y los datos que queramos consultar de un vistazo.

A nivel de hardware, merece la pena detenerse en las buenas especificaciones que ofrece la primera incursión de Xiaomi en el mundo smartwatch: pantalla de de 1,34″ con resolución de 300 x 300 píxeles, procesador de 1,2 Ghz, 512 MB de memoria RAM, 4GB de capacidad de almacenamiento, certificación IP57, batería de 200 mAh, GPS y pulsómetro. En definitiva, un dispositivo sobre el papel realmente completo que con un precio aproximado de 135-150 euros, podría barrer a la competencia en el terreno de los relojes deportivos, si tomásemos precisamente su precio como factor de referencia.

Software y diseño

A nivel de diseño nos encontramos con un reloj de pantalla circular un tanto espartano, dominado por un gran bisel de acero, que aporta poco desde el punto de vista estético, pero que cumple con su función sin añadir mucho puntos en su contra.

La correa en cambio es mucho más cómoda de lo nos habíamos imaginado. Fabricada en un plástico muy similar al que encontramos en la mayoría de pulseras de entrenamiento deportivo, nos sorprende por un tacto suave en la piel, lo que la hace muy cómoda de llevar y aguanta bastante bien frente a la suciedad, el polvo, el sudor o el agua. El conjunto se complementa con un pequeño botón que asoma bajo el bisel esférico y cuya única función es la de activar la pantalla. Para cargar el reloj, Xiaomi nos ofrece un pequeño adaptador que podemos conectar por USB a cualquier enchufe o dispositivo.

En cuanto al software, el dispositivo no ofrece Android Wear, sino un sistema operativo propietario que da acceso a las funciones de las que ya hemos hablado. Su principal inconveniente es que ese sistema operativo se ofrece exclusivamente en chino o en inglés y no hay una forma fácil de cambiar de idioma. Y no es que los menús estén en inglés (lo cual puede tener un pase), sino que todo el sistema de medidas toma como referencia unidades anglosajonas. Es decir, los datos de nuestra carrera se mostrarán en millas y no en kilómetros, por poner un ejemplo. Ni desde el reloj, ni desde su App para smartphones podremos cambiar estas medidas.

En la red encontraremos eso sí, tutoriales que nos mostrarán cómo podemos cambiar ambas cosas (tanto el idioma como el sistema métrico), que si bien no son difíciles de seguir, a estas alturas esperábamos que no fuesen necesarios.

Finalmente Xiamoi ofrece una aplicación para dispositivos móviles (Android, iOS) con la que lamentablemente, podremos hacer muy poquitas cosas. Hablamos de una App desde la que podremos cambiar la watchface de nuestro reloj, el orden de los menús que se muestran en la pantalla de nuestro dispositivo y poco más. Sirve eso sí para obtener los datos de la actividad física que ha recogido nuestro reloj, pero no para mostrarlos. Para ello necesitaremos registrarnos como usuarios de Strava, una de las Apps para smartphones más populares a la hora de medir nuestra actividad física.

En este sentido al enlazar la App con una cuenta de Strava deberíamos poder consultar los datos de nuestra actividad pero en nuestro caso, nunca hemos conseguido que se produjera dicha sincronización y esto por supuesto es otro punto en su contra. No afirmamos que sea imposible conseguirlo, pero desde luego no parece que vaya a funcionar siempre, a todos los usuarios, con total garantía. Por otro lado basta con que Strava decida por ejemplo cambiar o cerrar su API para que en Xiaomi se vean obligados a utilizar otra solución.

Rendimiento

Si obviamos su sistema operativo en inglés y las carencias de su App, el Xiaomi Amazfit Sports Watch funciona realmente bien en carrera. La información que ofrece en pantalla es completa, es capaz de medir nuestro ritmo cardíaco con bastante precisión y el GPS se comporta.

Sin necesidad de sincronizar los datos con nuestro smartphone, el acceso a la información de ejercicios pasados desde el mismo reloj es muy completa y funciona bien en otras actividades complementarias, como son el correr en cinta, ciclismo indoor o senderismo. El poder escuchar música mientras corremos a través de auriculares bluetooth es un punto a su favor, ya que es de los pocos relojes que nos permiten dejarnos el el teléfono en casa. Por otro lado, un uso regular del Amazfit equivale a poco menos de una semana de autonomía, más que suficiente para la mayoría de los deportistas.

En definitiva, Xiaomi nos entrega por unos 140 euros un smartwatch notable en sus especificaciones técnicas, que sin embargo sufre el lastre del poco cuidado que ha puesto la marca china en el diseño de su software. Los sentimientos son por lo tanto contrapuestos y aunque queremos por su estupendo precio recomendar este reloj, carencias como la falta de soporte en español, el no utilizar el sistema métrico decimal o una App muy mejorable, nos impiden hacerlo. Recomendable únicamente para aquellos deportistas que con un presupuesto muy ajustado, quieren algo más que una pulsera clásica de actividad deportiva. Si es vuestro caso, podéis adquirir el reloj en tiendas on-line como Quonty.