El sistema Denuvo v4 es superado en apenas un mes

Hace cosa de un año hablamos sobre los sistemas de protección contra la piratería y vimos como algunos grupos se estaban planteando abandonar por la creciente dificultad que presentaban a la hora de ser “crackeados”, una situación que choca con la realidad actual, ya que el nuevo Denuvo v4 ha sido superado en apenas un mes.

No sabemos exactamente qué ha ocurrido para que se produzca un cambio tan drástico, pero dicen las malas lenguas que todo aquello podría haber sido una campaña de márketing “patrocinada” por la propia Denuvo. Son rumores no confirmados, pero desde luego tienen algo de sentido y no es posible descartarlos totalmente.

Volviendo a la información podemos ver en la fuente original de la noticia que ha sido el grupo CPY quien ha logrado romper el DRM Denuvo v4, un sistema que debutó en el juego 2Dark, y como decimos lo han conseguido en un mes aproximadamente.

Denuvo todavía no ha hecho ningún comentario oficial al respecto, más allá de decir que seguirán introduciendo mejoras y que aplicarán lo que hayan aprendido de esta nueva vulneración de su sistema DRM.

También se comenta que es posible que quieran quitar importancia al asunto diciendo que su nuevo DRM fue capaz de aguantar durante un mes y sí, eso es cierto, pero también es verdad que el Denuvo v4 es la gran apuesta de la firma para volver a estar en primera línea así que el golpe que le han dado es más que evidente.

En cuanto a 2Dark ha ocurrido algo curioso, ya que el juego salió adelante gracias a una campaña de financiación colectiva en la que prometieron que no tendría ningún tipo de DRM pero al final no cumplieron y decidieron implementar el Denuvo v4, sistema que como ya hemos dicho sólo ha sido efectivo durante un mes.

Más información: Dvhardware.