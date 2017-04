La NSA abandonará un aspecto polémico de su programa de espionaje

La polémica Agencia de Seguridad Estadounidense, también conocida como NSA, dejará de recolectar textos y correos electrónicos enviados fuera del país en los cuales se menciona a un extranjero que está bajo vigilancia.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que la vigilancia es necesaria para encontrar a personas vinculadas con el terrorismo y otras actividades que amenacen la seguridad. Sin embargo, los defensores de la privacidad y las libertades civiles siempre han argumentado que dicha vigilancia viola derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses.

Los aspectos de la recolección de datos por parte de la NSA fueron destapados en 2013 por el exempleado Edward Snowden, actualmente asilado en Rusia. El programa fue sancionado legalmente en su momento por la Sección 702 en las Enmiendas a la Ley FISA, la cual se pretende renovar este año a través de una proposición de ley. Por su parte, los activistas en favor de la privacidad se están preparando para intentar forzar la implementación de cambios en el programa, consiguiendo de momento una reducción en la recolección de información procedente de ciudadanos estadounidenses.

“Después de una profunda revisión de las necesidades de la misión, las limitaciones tecnológicas actuales, los intereses en la privacidad personal en Estados Unidos y ciertas dificultades de implementación, la NSA ha decidido detener algunas de sus actividades conducidas bajo la Sección 702”, explicaba la agencia en una declaración publicada ayer.

Según The New York Times, las “dificultades de implementación” podrían referirse a los problemas que está teniendo la NSA a la hora de filtrar el correo irrelevante del que no lo es, siendo eso una exigencia legal actualmente. Esto es debido a que las proveedoras de servicios de Internet no discriminan el tráfico que circula por sus redes. Por otro lado, la recolección indiscriminada de datos ha sido posiblemente uno de los aspectos más criticados de los programas de vigilancia.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no es más que un parche dentro de todos los programas de vigilancia de la NSA, que podrá seguir recolectando datos como correos electrónicos de estadounidenses que piensan dejar el país.

Fuente: CNet