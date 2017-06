Trump saca a EE.UU del acuerdo de París contra el cambio climático

Trump ha cumplido su amenaza y ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, incumpliendo compromisos pactados con otros 200 países en un acuerdo global histórico del que solo se quedaron fuera Siria, Nicaragua y ahora EE.UU.

Bajo el eslogan “América primero” que tan buen rédito electoral le produjo, Trump actúa como se esperaba, de manera irresponsable en un día negro para la Madre Tierra: “EE.UU saldrá del Acuerdo de París sobre el clima en interés de la economía estadounidense… Después comenzaremos una renegociación. Si podemos reentrar bieb, si no también”, ha declarado el presidente.

“No afectará mucho al clima”, ha declarado un negacionista convencido tan ignorante y/o interesado como otros a los que no le importa cargarse el planeta si sus intereses sobreviven. No hay un científico de peso que niegue hoy el cambio climático y la responsabilidad (mayoritaria aunque no total) que las actividades humanas y el sistema económico y de vida implantado en las últimas décadas tienen en ello.

El incremento de los niveles de dióxido de carbono y otros gases que generan el efecto invernadero, están provocando un aumento de temperaturas de consecuencias desastrosas y 2016, fue el año más caluroso de la historia desde 1880 cuando se registran estos valores y la primera vez que se bate el récord anual por tercer año consecutivo.

Estados Unidos es el segundo contaminador del planeta (solo superado en los últimos años por China) y Trump se desentiende de su responsabilidad en una decisión de gran alcance que veremos donde termina. El incumplimiento del acuerdo de EE.UU empeorará el calentamiento global, con un aumento de hasta 3,6º C en 2100 en comparación con los niveles preindustriales, explican en Climate Interactive,

Musk abandona el consejo de Trump

Una de las primeras reacciones ha sido la del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, cumpliendo su advertencia de salir del consejo de asesores de Trump si sacaba a EE.UU del Acuerdo de París: “Abandono el consejo. El cambio climático es real. Salir del acuerdo no es bueno para América o el mundo”.

La Unión Europea ha emitido un comunicado en el que asegura es “un día triste para la comunidad internacional”, aunque al tiempo asegura que estar dentro del Acuerdo de París supone “estar en el lado bueno de la historia”. No obstante, ha dejado la puerta abierta a un retorno.

También de interés la respuesta de Obama impulsor y firmante del Acuerdo de París por EE.UU. “Aunque este Gobierno se une un pequeño puñado de países que rechazan el futuro, confío en que nuestros Estados, empresas y ciudades darán un paso al frente y harán aún más para liderar el camino”.

Veremos el alcance de la penúltima irresponsabilidad de Trump y la reacción en su mismo país, con muchos estados y empresas en contra. Algunos científicos piensan incluso que es mejor que EE.UU saliera del acuerdo, porque “pueden hacer más daño dentro de las conversaciones que fuera”, como aseguraron desde la Universidad Nacional de Australia.