Mass Effect: Andromeda no recibirá DLC para el modo campaña

El lanzamiento de Mass Effect: Andromeda estuvo acompañado de una fuerte polémica debido a las grandes deficiencias que presentaba el juego, y no nos referimos únicamente a los fallos gráficos y a la pobre optimización de la versión para PC, sino también a los numerosos fallos y errores y a las terribles animaciones que se mantuvieron en la versión final.

Francamente Mass Effect: Andromeda llegó al mercado con un acabado tan flojo que parecía más una beta que una versión final. Las actualizaciones que se han ido lanzando han mejorado algunas cosas, pero el juego no ha cumplido las expectativas.

Desde el principio se dijo que todo parecía haber sido creado con prisas y que el lanzamiento del juego podría haberse realizado con el objetivo de cumplir un plazo concreto, sin preocupación alguna por mantener un mínimo de calidad.

En este artículo tuvimos ocasión de confirmar esa teoría. Efectivamente, el desarrollo de Mass Effect: Andromeda fue muy complicado y la mayor parte del trabajo realizado durante cinco años no sirvió para nada, lo que obligó a BioWare a “improvisar” algo en apenas año y medio.

Con eso en mente no nos sorprende el resultado final, un juego que no está a la altura de la franquicia y que no llega al aprobado en las valoraciones medias de usuarios en Metacritic.

El futuro de la franquicia había quedado en el limbo y ahora nuevas informaciones aseguran que esta última entrega ni siquiera recibirá un DLC para el modo campaña, lo que sugiere que tanto EA como BioWare quieren pasar página cuanto antes y “olvidar” el fiasco que ha sido Mass Effect: Andromeda.

Más información: Kotaku.