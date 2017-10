Windows 10 Fall Creators Update Bloatware Free, un Windows limpio y ligero

Windows 10 Fall Creators Update Bloatware Free ya está disponible y puede interesar al usuario que busque un sistema lo más “limpio” y ligero posible creado sobre la nueva versión de Windows 10.

Se trata de una versión personalizada y no oficial, preparada con el MSMG Toolkit v7.7 y la versión Windows 10 Fall Creators Update Build 16299.15, que Microsoft ha publicado en el canal Insider y que se considera la versión RTM de la nueva actualización de Windows cuya versión final estará en el mercado la próxima semana.

Como cualquier de las ediciones no oficiales que puedes encontrar en Internet no tiene soporte oficial alguno de Microsoft, ni está autorizada, por lo que cada usuario debe emplearla bajo su responsabilidad. No se recomienda instalarla en equipos destinados a producción por los mismos motivos. Aún así, debo comentar que llevo probándola desde hace tiempo y funciona perfectamente, como vimos en el edición basada en Creators Update.

Características Windows 10 Fall Creators Update Bloatware Free

Como su nombre indica, la versión tiene el objetivo de eliminar Bloatware, software inflado con el nos “castigan” tanto fabricantes de equipos como Microsoft, con software innecesario que no hemos pedido ni necesitamos, que penaliza el rendimiento del sistema, ocupa recursos y en ocasiones afecta hasta a la seguridad.

La versión va más allá de eliminar bloatware externo porque también limpia muchas apps de la misma Microsoft y en concreto en esta Windows 10 Fall Creators Update Bloatware Free:

Todas las app Modern UI excepto tienda, calculadora, notas y Xbox

Links a app de terceros

App Connect

Mapas

Telemetría

App Skype

Soporte de contactos

Cortana

Características de Windows Embedded

Geolocalización

Grupo hogar

Realidad Mixta

App de Asistencia

Windows Defender

Como en versiones anteriores, añade otros componentes como DirectX 9.0, .NET Framework 3.5 y tuneo para el skin de Modern UI para el visor Windows Photo.

Descarga e instalación Windows 10 Fall Creators Update Bloatware Free

La instalación de la versión es trivial y pasa por descargar la imagen ISO, grabarla en un pendrive USB o DVD y realizar una instalación limpia (desde cero) del sistema. La imagen contiene versiones Home y Pro en 32 y 64 bits en idioma inglés. Puedes añadir el idioma español desde el mismo sistema o descargando el pack de lenguaje que te interese entre los 120 que soporta el sistema y que incluye el español.

Los creadores de esta versión recomiendan el uso de Macrium Reflect para quemar la ISO, pero puedes crearlo con tu soft favorito, tipo Rufus, que es el que más nos gusta especialmente si vamos a instalar el sistema operativo en máquinas con UEFI.

Después de instalar, necesitaremos que los servidores de activación de Microsoft reconozcan el equipo y validen el sistema. Algo que ocurrirá si en esa misma máquina ya hemos activado Windows 10. De lo contrario, deberemos realizarlo de forma manual con nuestra licencia desde la herramienta de Configuración > Actualización y seguridad > Activación > Cambiar clave de producto.

También se recomienda acudir al registro (REGEDIT) buscar por “SecHealth” y borrar todas las entradas para prevenir los logs con error que devuelve el sistema al no encontrar el antivirus Windows Defender.

Recuerda. Esta versión no es oficial y por ello no debe utilizarse en máquinas de producción. Úsala bajo tu responsabilidad. La versión final oficial de Windows 10 Fall Creators Update se espera para el 17 de octubre.