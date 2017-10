Essential Phone baja de precio de forma considerable

Essential Phone (Essential PH-1) ha recibido una importante rebaja de precio oficial sólo un mes después del lanzamiento, situándose en unos más comedidos 499 dólares.

Si recuerdas, Essential Phone es el smartphone creado por la compañía del co-fundador de Android, Andy Rubin. Un ejecutivo con tirón en la industria móvil por su trabajo en Android y Google, lo que facilitó el apoyo a un proyecto en el que participó Amazon o los gigantes chinos Tencent y Foxconn, para una inversión total de 1.000 millones de dólares.

No hay datos de venta precisos de este Essential Phone, pero todo indica que no han sido demasiadas. Aunque tiene un diseño llamativo y por lo general ha recibido buenas críticas por especificaciones, rendimiento, eliminación del bloatware y soporte a complementos modulares, no es sencillo para una start-up competir en una industria del móvil durísima.

Los 699 dólares del lanzamiento eran muchos dólares para competir con los gigantes del sector y la bajada de precio era un ajuste necesario.

Especificaciones Essential Phone

Pantalla de 5,71 pulgadas con formato 18:9 y resolución de 2.560 x 1.312 píxeles.

con formato 18:9 y resolución de 2.560 x 1.312 píxeles. SoC Snapdragon 835 con CPU de 8 núcleos.

con CPU de 8 núcleos. GPU Adreno 540.

4 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Doble cámara trasera de 13 MP, frontal de 8 MP.

Batería de 3.040 mAh.

WiFi AC, NFC y Bluetooth 5.0.

Android N como sistema operativo.

El nuevo precio del Essential Phone ya ha sido implementado en algunas tiendas de Estados Unidos. En España debe ser comercializado por uno de sus inversores, Amazon, aunque la distribución internacional no es de momento tan amplia como nos gustaría. Los clientes que ya hubieran comprado el terminal recibirán la cantidad rebajada (200 dólares) en un cheque que podrán emplear para la compra de otro terminal o uno de los accesorios del mismo, como la cámara de 360 grados.