Microsoft estrena campaña TV para Xbox One X, ‘Feel True Power’

Microsoft ha iniciado la campaña de marketing para el lanzamiento de la Xbox One X, la consola de videojuegos más potente de la historia disponible a partir del 7 de noviembre.

‘Feel True Power’ es el título del anuncio para televisión preparado por Microsoft, similar a los clips creados para el E3 2017. Microsoft no ha escatimado en gastos de promoción, estrenándolo en la emisión de la serie Walking Dead, en el partido de fútbol americano Sunday Night Football y ahora en el canal internacional Xbox de YouTube.

El anuncio presta atención no solo a lo que ve el jugador, sino a lo que siente y experimenta al jugar con esta consola y a sus juegos, como Assassin’s Creed Origins, Forza Motorsport 7, Cuphead y otros que vemos en el anuncio.

Por lo demás, ya conoces que la Xbox One X será capaz de ejecutar juegos nativos con resolución 4K (60 fps), ofrecer menores tiempos de carga y -según promete Microsoft- mayor calidad gráfica incluso en pantallas 1080p gracias a su proceso de reescalado y a un potente hardware con base en una CPU x86 de 8 núcleos a 2,3 GHz y 4 Mbytes de caché de segundo nivel y una GPU con 40 unidades de cómputo a 1172 MHz y 12 Gbytes de memoria dedicada GDDR5.

También soporta alto rango dinámico HDR y tecnologías de audio Dolby Atmos para habilitar sonido espacial 7.1 y HRTF, un nuevo formato de audio que Microsoft ha desarrollado para los Hololens, optimizado para VR. Contará con 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento con disco duro de 2,5 pulgadas y una unidad óptica para discos Blu-Ray.

La unidad de almacenamiento se podrá reemplazar por una SSD y conectar unidades de almacenamiento externo a través del puerto USB 3.0 incorporado. Entre su conectividad, encontramos Ethernet Gigabit, Wi-Fi ac y Bluetooth, 2 puertos HDMI (1 HDMI 1.4b in, 1 HDMI 2.0b out), tres puertos USB 3.0, IR Out y S/PDIF.

Xbox One X ya se puede reservar en España y otros países en canales como la Microsoft Store por 499,99 euros impuestos incluidos, y con envío y devolución gratuitos. Disponibilidad desde el 7 de noviembre.