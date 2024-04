Microsoft Store acaba de implementar un cambio en su versión web que agiliza la instalación de aplicaciones, aunque la medida tiene sus peros, como te explicamos a continuación.

Si usas Windows, tienes a grandes rasgos tres formas de instalar aplicaciones: como se ha hecho toda la vida, esto es, yendo al sitio de la aplicación en cuestión y descargando de ahí el instalador, algo que sigue siendo obligatorio en según qué casos; y utilizando la Microsoft Store, algo que puedes hacer por dos vías diferentes, a través de la aplicación de escritorio para Windows 10 y Windows 10 o a través de la web, si bien el proceso hasta ahora obligaba a pasar por aplicación de marras.

Eso era hasta ahora, y es que Microsoft ha remozado el proceso y lo que antes conllevaba varios pasos y la inevitable apertura de aplicación, se resume ahora en descarga e instala, con apenas un par de clics de trámite. En esencia, la aplicación web de la Microsoft Store funciona ahora como lo hacía la aplicación de escritorio: le das al botón de instalar, descargas el ejecutable (el .exe, sí) y a partir de ese punto ya sabes cómo sigue.

De la presenta novedad daba cuenta estos días Rudy Huyn, ingeniero de Microsoft, en una extensa publicación en su perfil de X (Twitter).

We’ve just launched Microsoft Store installers for web – A new and streamlined way to install Store apps directly from https://t.co/Z8vwRiY9ab

📉Feedback indicated that the install flow involved too many clicks. Previously, installation required:

– Clicking ‘install’ on our… pic.twitter.com/zxig2TYJR4

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) April 21, 2024