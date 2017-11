La firma G.Skill ha anunciado kits Trident Z RGB de memoria DDR4 con unas velocidades de hasta 4.266 MHz que además vienen con unas latencias muy ajustadas, lo que significa que son capaces de ofrecer una alto nivel de rendimiento.

En el cuadro que acompañamos podemos ver simplificados los datos clave de los seis kits Trident Z RGB que ha anunciado G.Skill:

Dos kits a 4.000 MHz con latencias CL17-17-17-37 en versiones de 16 GB (dos sticks de 8 GB) y de 32 GB (cuatro sticks de 8 GB).

con latencias CL17-17-17-37 en versiones de 16 GB (dos sticks de 8 GB) y de 32 GB (cuatro sticks de 8 GB). Dos kits a 4.133 MHz con latencias CL17-17-17-37 en versiones de 16 GB (dos sticks de 8 GB) y de 32 GB (cuatro sticks de 8 GB).

con latencias CL17-17-17-37 en versiones de 16 GB (dos sticks de 8 GB) y de 32 GB (cuatro sticks de 8 GB). Dos kits a 4.266 MHz con latencias CL17-18-18-38 en versiones de 16 GB (dos sticks de 8 GB) y de 32 GB (cuatro sticks de 8 GB).

Todos los kits han sido probados a conciencia para asegurar una buena experiencia de uso utilizan los chips Samsung B-die, lo que significa en definitiva que son de lo mejor que podemos encontrar actualmente en el mercado.

G.Skill ha confirmado que estarán disponibles a principios de 2018 pero no ha dado precios, así que no nos queda otra que esperar. En cualquier caso tened en cuenta que la escasez de DRAM sigue afectando al mercado de la memoria RAM y que hablamos de kits de alto rendimiento con una estética y una calidad de construcción premium, así que no van a ser económicos.

Actualmente para jugar y trabajar con todas las garantías sobra con 16 GB de memoria RAM, así que sólo debéis apostar por superar esa cifra si utilizáis aplicaciones específicas que consuman una gran cantidad de memoria.

Más información: TechPowerUP!