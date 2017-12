La GeForce GTX 780 TI fue la tarjeta gráfica de consumo general más potente de 2013 y marcó la llegada del auténtico núcleo gráfico tope de gama de NVIDIA, ya que con la serie GTX 600 el gigante verde sólo lanzó hasta el GK104 y pospuso el debut del GK110.

Dicha tarjeta gráfica contaba con las siguientes especificaciones:

2.880 shaders.

240 unidades de textura.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 384 bits.

GPU a 875 MHz-928 MHz.

3 GB de GDDR5 a 7 GHz.

TDP de 250 vatios.

Por su parte la GeForce GTX 1060 de 6 GB es una solución de gama media-alta que llegó al mercado en 2016. Está basada en el núcleo gráfico GP106 y se mantiene como una de las tarjetas gráficas más populares para aquellos que tienen un presupuesto inferior a los 300 euros.

Esta tarjeta gráfica cuenta con:

1.280 shaders.

80 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

GPU a 1.506 MHz-1.709 MHz.

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 120 vatios.

A nivel de rendimiento podemos ver que la GeForce GTX 780 TI no ha envejecido demasiado bien. Wolfenstein II: The New Colossus es un claro reflejo de ello, ya que hablamos de un título basado en Vulkan en el que dicha tarjeta gráfica queda muy por debajo de la GeForce GTX 1060 de 6 GB.

Si hacemos una media nos daremos cuenta de que en general la GeForce GTX 1060 de 6 GB es superior y sí, en algunos casos las diferencias no son demasiado grandes, pero en cuanto nos metemos en APIs avanzadas como Vulkan y DirectX 12 se confirma que la GeForce GTX 780 TI pierde mucha fuerza.