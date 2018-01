¿Ha reducido Apple el rendimiento de los iPads con baterías viejas?

Apple se ha visto envuelta en una grave polémica por forzar el modo de bajo consumo en iPhones con baterías desgastadas, un tema que le obligará incluso a dar respuestas al Senado de Estados Unidos y que nos deja una pregunta importante, ¿ha reducido la compañía el rendimiento de los iPads con baterías desgastadas?

La respuesta es no, la propia compañía ha confirmado que esta medida sólo se ha implementado en los iPhone 6-6 Plus, iPhone 6s-6s Plus, iPhone 7-7 Plus y iPhone SE que tengan baterías viejas, y ha reiterado que con ello no pretenden incurrir en ninguna situación de obsolescencia programada sino mejorar la experiencia de uso y evitar posibles apagones espontáneos derivados del desgaste de las baterías.

¿Y por qué Apple no reduce el rendimiento de los iPads con baterías viejas?

Pues en teoría porque éstos tienen baterías de mayor capacidad que aguantan mejor el paso del tiempo y pueden hacer frente a los picos de potencia que requiere el procesador en situaciones de alta carga de trabajo.

Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que los iPads sean “totalmente inmunes” o que Apple nunca vaya a implementar el modo de bajo consumo en dichos dispositivos, pero de momento y según la información oficial que ha dado la compañía de la manzana estos dispositivos quedan excluidos.

En el caso de los iPhone afectados os recordamos que podéis acogeros a la promoción de cambio de batería a precio reducido (29 euros en España) que ha iniciado Apple y que estará activa durante todo el año.

Más información: GSMArena.