La aplicación InSpectre es una solución muy sencilla que nos permite descubrir en segundos si nuestro PC está debidamente protegido contra Spectre y Meltdown, dos fallos de seguridad sobre los que ya os hemos hablado en artículos anteriores.

Dicha aplicación ha sido desarrollada por Steve Gibson, un experto en seguridad muy conocido que ha dado forma a una herramienta muy recomendable para lidiar con el caos que han generado Spectre y Meltdown, ya que evita tener que hacer comprobaciones complejas a través del sistema para verificar si estamos protegidos y al mismo tiempo nos ofrece información útil sobre el estado del equipo, como por ejemplo el rendimiento y los pasos pendientes.

Por ejemplo si nuestro equipo ha sido parcheado para hacer frente a Spectre a nivel de sistema operativo pero no hemos actualizado la BIOS no estaremos totalmente protegidos, una información que aparecerá directamente en InSpectre.

Además de servir como herramienta de verificación del estado del PC también cuenta con dos botones que permiten deshabilitar las protecciones contra Spectre y Meltdown. Puede que parezca absurdo, pero puede ser extremadamente útil para realizar pruebas que muestren la pérdida de rendimiento en equipos en estado “pre-parche” y “post-parche”.

He probado esta aplicación y podéis estar tranquilos, es totalmente fiable y efectivamente funciona, ya que he utilizado dos equipos (uno actualizado y protegido y otro no actualizado) para verificar que es efectiva de verdad. Con todo tened en cuenta que sólo funciona en Windows.

Más información y descarga: Web oficial.