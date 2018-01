La eliminación del panel de control de Windows está en camino

El panel de control de Windows tiene fecha de caducidad a favor de la nueva herramienta de Configuración implementada para la interfaz Modern UI.

Microsoft está empeñado en eliminar de Windows 10 el panel de control clásico que está presente en Windows desde tiempos inmemoriales. Un extremo que pudimos confirmar cuando eliminó el acceso directo que estaba situado en el menú de usuario alternativo que se abre al pulsar el botón derecho sobre el menú de inicio o con la tecla rápida “Windows + X”.

Lo peor no es su eliminación si el sistema cuenta con otro apartado para ello, en este caso la herramienta de Configuración. El problema es que Microsoft va realizando la transición con cuenta gotas, duplicando funciones de manera innecesaria, enlazando herramientas de una a otra y volviendo loco al usuario no bastante familiarizado con la situación y estrategia de la compañía, resultado de la doble interfaz de usuario implementada desde Windows 8 y potenciada en Windows 10.

Panel de control VS Configuración

La novedad vista en la última versión Insider para Redstone 4 es el traslado de la gestión del apartado de Fuentes desde el panel de control a la herramienta de Configuración. Es seguro que el traslado será concretado en la próxima versión estable que se publicará en primavera. Y podrían llegar otras.

Afortunadamente, las funciones no se pierden porque son vitales para la gestión del sistema, pero Microsoft debería tomar una decisión definitiva sobre el particular y si la apuesta es por la herramienta de Configuración trasladar todas las funciones del panel de control de una vez. El problema es que Microsoft es consciente que la interfaz Modern UI (interesante y que funciona muy bien en equipos con pantalla táctil) no termina de enamorar a usuarios de un escritorio clásico, como tampoco la inmensa mayoría de apps publicadas para ellas.