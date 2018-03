Samsung presenta su nueva gama de televisores 2018

Samsung ha presentado en su evento First Look New York su nueva gama de televisores para 2018. Estarán disponibles en abril bajo la series QLED, 4KUHD y Gran Pulgada, con variados tamaños de pantalla para cubrir todas las necesidades.

Samsung sigue apostando por QLED para la gama alta de sus televisores y como competencia al OLED que están usando otros fabricantes La compañía ha mejorado esta tecnología “Quantum Dot de metal refinado” ofreciendo colores y contraste mejorados, compatibilidad con HDR10+, características como Ambient Mode One e Invisible Cable y funciones de televisor inteligente mejoradas con el asistente Bixby S-Voice y Tizen.

El compromiso con los paneles de grandes diagonales (hasta 82 pulgadas) y la resolución nativa 4K (UHD) son otros de los grandes grupos del portfolio de televisores Samsung para este año, con características destacadas como:

Direct Full Array . Específico para la Serie QLED TV Q9FN, estos televisores cuentan con la tecnología de contraste Direct Full Array (DFA), una sofisticada estructura de LEDs controlados con precisión que ofrece un contraste impecable en todas las escenas.

. Específico para la Serie QLED TV Q9FN, estos televisores cuentan con la tecnología de contraste Direct Full Array (DFA), una sofisticada estructura de LEDs controlados con precisión que ofrece un contraste impecable en todas las escenas. Ambient Mode . Detecta el color o el patrón decorativo de la pared que hay detrás del televisor y se camufla con esta, ofreciendo como resultado una pantalla de aspecto transparente: con el televisor apagado el usuario ya no verá una pantalla fundida en negro. Además, ofrece multitud de información disponible en pantalla como el tráfico, el tiempo o las noticias convirtiendo el televisor en un centro de información doméstico.

. Detecta el color o el patrón decorativo de la pared que hay detrás del televisor y se camufla con esta, ofreciendo como resultado una pantalla de aspecto transparente: con el televisor apagado el usuario ya no verá una pantalla fundida en negro. Además, ofrece multitud de información disponible en pantalla como el tráfico, el tiempo o las noticias convirtiendo el televisor en un centro de información doméstico. One Invisible Cable . Con la nueva conexión invisible One Invisible Cable sólo habrá un cable entre el televisor, los dispositivos externos y la toma de alimentación, consiguiendo un aspecto ordenado y limpio. One Invisible Cable es el primer cable del mercado que puede transmitir al televisor la señal y los datos de audio y vídeo con alta capacidad y, además, suministrar corriente.

. Con la nueva conexión invisible One Invisible Cable sólo habrá un cable entre el televisor, los dispositivos externos y la toma de alimentación, consiguiendo un aspecto ordenado y limpio. One Invisible Cable es el primer cable del mercado que puede transmitir al televisor la señal y los datos de audio y vídeo con alta capacidad y, además, suministrar corriente. Smart TV. Samsung ha mejorado las funciones de televisor inteligente para sus nuevos modelos. El tiempo que hasta ahora requería conectar el WiFi y configurar por primera vez el televisor se ha reducido drásticamente. Permite sincronizar automáticamente desde la contraseña del WiFi hasta las contraseñas de las aplicaciones del smartphone del usuario, directamente en el televisor, ahorrando el registro en cada una de ellas. También ofrecen una nueva guía de programación más intuitiva e incorpora la plataforma inteligente de Samsung que incluyen sus dispositivos móviles con protagonismo para el asistente Bixby.

La nueva gama de televisores Samsung estarán disponibles a partir del mes de abril en el canal internacional, en una variedad de tamaños de pantalla tanto planas como curvas:

QLED TV : Los modelos 2018 incluyen Q9F (65”, 75”), Q8C (55”, 65”), Q8F (55”, 65”), Q7F (55”, 65”, 75”) y Q6F (49”, 55”, 65”, 75”, 82”).

: Los modelos 2018 incluyen Q9F (65”, 75”), Q8C (55”, 65”), Q8F (55”, 65”), Q7F (55”, 65”, 75”) y Q6F (49”, 55”, 65”, 75”, 82”). 4K UHD : Dentro de esta categoría, estarían las Series NU8505 con pantalla curva (55”, 65”), la Serie NU8005 con pantalla plana (49”, 55”, 65”, 75”, 82”), Serie 7 con pantallas desde 40 a 75″.

: Dentro de esta categoría, estarían las Series NU8505 con pantalla curva (55”, 65”), la Serie NU8005 con pantalla plana (49”, 55”, 65”, 75”, 82”), Serie 7 con pantallas desde 40 a 75″. Gran Pulgada: Los modelos 2018 incluyen las series Q6FN, NU8005, Q7F y Q9F con tamaños de pantalla de 75 u 82”.

