The Document Foundation niega cualquier relación con el LibreOffice de MS Store

The Document Foundation, la fundación sin ánimo de lucro responsable legal y del desarrollo de LibreOffice, ha negado cualquier tipo de relación con la versión de la suite publicada en la Microsoft Store, la tienda de aplicaciones para Windows 10:

“The Document Foundation ha tenido conocimiento de una versión no oficial de LibreOffice en la tienda de Windows. Estamos investigando más a fondo, pero queremos ser claros: esta no es una versión oficial creada por The Document Foundation, por lo que la página de la aplicación es engañosa. La única fuente oficial del software (que se puede descargar de forma gratuita, es decir, sin costo para el usuario final) es el sitio web de LibreOffice. Además, The Document Foundation no recoge dinero alguno de la versión de la Microsoft Store”