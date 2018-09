Razer Phone 2 incorporará Snapdragon 845 y 8GB de RAM

La última build de Windows 10 que ha llegado al canal Insider de Microsoft es un anticipo de las novedades que traerá la próxima gran actualización de dicho sistema operativo, conocida de forma provisional como Windows 10 October 2018 Update.

Estos lanzamientos continuados de nuevas builds en el canal Insider y su posterior traslado a una única build que llega en forma de actualización semestral es consecuencia del cambio de estrategia que adoptó Microsoft con Windows 10, un sistema operativo que es un servicio y no un producto como las versiones anteriores.

Entre las novedades más importantes que incluye esta nueva actualización destaca especialmente la aplicación Your Phone, que permite acceder al contenido de nuestro smartphone y visualizar prácticamente todo su contenido directamente desde el PC: mensajes de texto, fotos y notificaciones.

Esta aplicación permite además enviar SMS desde el PC (mensajes de texto), ya sea de forma individual o grupal, y sí, obviamente es posible escribirlo con el teclado, pero también podemos escribirlo “a mano” en los dispositivos habilitados para soportar lápiz óptico o utilizar la voz para dictar directamente un mensaje.

Dichas funciones solo están disponibles para los usuarios de terminales Android. En el caso de que tengas un iPhone podrás utilizar Your Phone para enviar páginas web a tu PC y continuar con lo que estabas haciendo en tu smartphone. Con Edge, por ejemplo, es posible recuperar lo que habíamos dejado de hacer en el smartphone y seguir leyendo y navegando en la pantalla de nuestro ordenador.

Estas limitaciones no son cosa de Microsoft, se deben a la propia política de Apple, así que no descartamos que en un futuro se amplíe el abanico de funciones de del iPhone en Windows 10 a través de Your Phone, siempre que los de Redmond lleguen a un acuerdo con los de Cupertino.

Otras novedades en esta build de Windows 10

Aunque la estrella ha sido Your Phone esta nueva build de Windows 10 viene con otras novedades que os dejamos resumidas a continuación:

La marca de agua de compilación en la esquina inferior derecha del escritorio ya no está presente en esta compilación. Es un cambio estético, ya que no significa que esta sea la versión final.

Se corrigió un problema que causaba una reanudación más lenta de la hibernación en ciertos dispositivos.

Se corrigió un problema que causaba que el video HDR se cortara inesperadamente en ciertas situaciones.

Se corrigió un problema que provocaba que Windows Hello pasara más tiempo en el estado “Preparándose” en compilaciones recientes.

La actualización eleva el número de compilación a 17755.

Junto con esas mejoras se han confirmado dos problemas pendientes de resolver en esta nueva build: