Microsoft presentará nuevos ordenadores Surface el 2 de octubre

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si el Jack Ryan de Amazon se alzaba hace siete días como el lanzamiento más destacado, las aguas vuelven a su cauce y Netflix recupera el lugar que por cantidad nunca pierde. Este septiembre, sin embargo, Netflix arranca fuerte por cantidad y, no diremos por calidad, pero sí por variedad y propuestas interesantes para diferentes públicos.

Iron Fist

Ya está disponible la segunda temporada de Iron Fist, la penúltima serie basada en los superhéroes de Marvel que produce Netflix. Superhéroes de segunda fila, pero con el suficiente empaque como para que el experimento haya salido aceptable. El tono empleado ha ayudado sin duda a adecuar este universo fantástico al formato serie, en el que al menos por el momento la continua apoteosis visual de las películas es imposible de conseguir.

Así, tras dos temporadas de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, una temporada de El Castigador y el crossover de Los Defensores (a los que con un poco de mala baba se les podría describir como Los Vengadores de Hacendado), llega la segunda temporada de Iron Fist, serie que también participó en el especial y que en esta nueva tirada devolverá la acción más o menos donde la dejó la anterior.

“El deseo de Danny Rand de mantener la paz, tanto en Nueva York como consigo mismo, afronta trabas impuestas por un enemigo ya conocido”, reza la sinopsis que acompaña al tráiler de lanzamiento. O sea, una continuación en toda regla de la historia, que era lo de esperar. Al fin y al cabo es a lo que se dedica The Immortal Iron Fist, Protector of K’un-Lun and Sworn Enemy of the Hand. No hace falta decir que es exclusiva de Netflix, ¿verdad?

La nueva generación

Otra exclusiva que acaba de estrenar ‘la gran N del VOD’ es La nueva generación (Next Gen), una película de animación para toda la familia en clave de aventura de ciencia ficción y con un estilo visual y un planteamiento que recuerda a mil cosas (basta con un vistazo al tráiler para hacerse una idea de por dónde va). Netflix ha pagado 30 millones de dólares por los derechos internacionales, así que algo debería tener.

Las chicas del cable

La semana pasada fue La catedral del mar y esta es Las chicas del cable, dos de las apuestas españolas de Netflix para explotar internacionalmente. En el caso que nos ocupa, se trata además de una producción íntegra de la cadena estadounidense, que ahora lanza la tercera temporada. En resumen, esto es un culebrón de época bien hecho.

Más en Netflix

Siempre hay más en Netflix, incluyendo más contenidos originales como La mujer más asesinada del mundo, una coproducción europea que traslada al espectador a la Francia -en francés- de los años 30 a la que merece la pena dedicarle un instante de atención. Que no falten tampoco los contenidos para adolescentes con ínfulas de originalidad, léase la película Sierra Burgess es una perdedora o la segunda temporada de Atípico. Y podríamos seguir, pero pasamos.

The Purge

Amazon Prime Video se vuelve a cubrir de gloria con el lanzamiento del primer capítulo de la primera temporada de The Purge, la serie derivada de las películas del mismo nombre (La noche de las bestias en España). La trama se desenvuelve en un futuro distópico en el que una noche al año, está permitido el crimen indiscriminado. Pero más vale que vayas sobrado con el inglés si piensas verla, porque ni subtítulos han puesto.

Los restos de Amazon Prime Video incluyen la trilogía de Men in Black y la serie documental Pistorius, entre otras menudencias.

Mayans MC

Por último, el estreno más interesante de HBO para esta semana, también exclusivo de la cadena para su distribución internacional, es la primera temporada de Mayans MC, una serie que vendría a ser una suerte de continuación del ‘universo’ de Hijos de la Anarquía (Sons of Anarchy) en contexto latino. O sea, bajos fondos, muchos tiros y… ¡Edward James Olmos! Quien nunca está de más.