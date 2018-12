¿Tienes problemas con tu banda ancha?

Si tu conexión de banda ancha no corre tanto como esperabas, seguramente no sea culpa del proveedor de telecomunicaciones. O al menos no directamente. Es muy posible que el problema no esté en la línea en sí, sino dentro de tu casa, en un elemento del sistema al cual no solemos prestarle la atención que debiéramos.

Los proveedores de banda ancha suelen ajustar costes al máximo en los equipos que instalan en casa del cliente, y esto se refleja en su rendimiento. En el uso habitual que puedes hacer hoy los equipos de red seguramente no den abasto con lo que necesitamos actualmente en un caso medio (posiblemente más de un ordenador conectado por cable, varios dispositivos por Wi-Fi, una Smart TV,…).

¿Quieres saber cómo solucionarlo? No te pierdas este vídeo donde te dan todas las claves…