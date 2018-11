Black Friday 2018: consejos para aprovechar las mejores ofertas del año

Quedan pocos días para que el Black Friday 2018 y su equivalente on-line Cyber Monday 2018, acaparen la atención del consumidor ante la posibilidad de comprar esos artículos (especialmente electrónicos) con los mejores descuentos del año.

Aunque oficialmente el Black Friday 2018 se celebrará el 23 de noviembre, minoristas y fabricantes tienen todo a punto para convencer al personal de la participación en una jornada masiva de compra con descuento que se ha convertido en cita obligada en el calendario comercial anual. En este artículo repasaremos los conceptos a tener en cuenta para un mejor aprovechamiento de estas jornadas y una previsión de las ofertas que estarán disponibles la semana próxima.

Qué es el Black Friday – Cyber Monday

Conocido en Estados Unidos como el “Viernes Negro”, tiene sus orígenes en la década de 1960 en Filadelfia y su objetivo principal -como ahora- era promover una jornada de compra masiva ofreciendo grandes descuentos en todo tipo de productos. Por entonces no existía el comercio electrónico y la jornada se celebraba exclusivamente en tienda física.

También se limitaba a sólo un día, siempre el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias (uno de los festivos más importantes en Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves de noviembre) y como el pistoletazo de salida para la campaña navideña, la más relevante del año para el sector comercial.

Y llegó Internet. Y el comercio electrónico. Y gigantes como Amazon para crear una jornada concreta como equivalente on-line al Black Friday, que con la denominación de “Cyber Monday” se celebraba exclusivamente el lunes posterior, este año, el 26 de noviembre.

Hoy en día, el Black Friday ha perdido totalmente su esencia inicial aunque sigue teniendo el mismo objetivo: realizar ventas masivas gracias a grandes descuentos. La jornada ya no se limita a un sólo día y tampoco a la tienda física. El gran impulso del comercio electrónico ha difuminado la línea entre lo virtual y lo físico y algunos analistas señalan que el Cyber Monday es el nuevo Black Friday por el aumento de ventas on-line y el uso de smartphones como principal vía de compra.

Además, la globalización, junto al interés del canal minorista para aprovechar cualquier día para aumentar su volumen de negocio, ha extendido esta tradición comercial típicamente norteamericana a medio mundo, especialmente a Europa y Latinoamérica, y ha servido para la creación de días equivalentes con el 11.11 en China como gran protagonista por su volumen multimillonario.

Consejos Black Friday 2018 – Cyber Monday 2018

Si comprar es un “arte” imagina ante estos días de “locura”. Cuidado en gastar lo que no puedes permitirte, dónde lo compras, las formas de pago, las garantías, los envíos, esas ofertas que parecen y no son y un largo etc. Recordamos algunos consejos generales que cualquier usuario debe conocer.

Revisa precios, no todos son “ofertones”

Black Friday es un nombre clave como reclamo para las ventas. Separar el grano de la paja es la dificultad principal del consumidor, junto a tener unos ahorros preparados o no preocuparle castigar la tarjeta de crédito. Pero, cuidado. El nombre de Black Friday lo utilizan todos los comerciantes y podrás verlo en los sitios más insospechados. No todo son ofertas e incluso, algunos minoristas sin escrúpulos se las arreglan para subir precios durante la campaña. Y los han pillado en años anteriores con estrategias que se pueden calificar de estafas: suben precios semanas anteriores para luego bajarlos como si fueran “ofertones”. Compara precios entre minoristas e intenta conocer el histórico de precio de los productos para asegurarte que la oferta es tal y no el timo de un vendedor aprovechado.

Exige garantías, las mismas que el resto del año

Al igual que en periodos de “rebajas”, las garantías de producto comprados tienen que ser las mismas que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo inferior). Los grandes minoristas refuerzan plantillas especialmente para logística y atención al cliente. No debe haber problemas, pero…

Actualiza tus cuentas de compra on-line

En Estados Unidos la tienda física sigue contando mucho en estas promociones, pero fuera de allí, como en España, el comercio electrónico gana por goleada. Prepárate. En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las grandes ofertas del Black Friday 2018. Las mejores duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo previamente en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic. Recuerda que cada segundo cuenta a la hora de acceder a productos masivos con los mejores descuentos.

Racionaliza y prepara el carro de compra

Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas o has visto que se ofrezca con descuento en el Black Friday, puedes rellenar unos días antes el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra. Piensa en tus necesidades y haz una lista con ello, aunque deja abierto tu presupuesto porque puede llegar una oferta que no puedas rechazar.

Garantiza la seguridad de tu tarjeta de crédito,

Las violaciones de datos están a la orden del día y en años anteriores han sido sonados los ataques a grandes minoristas como Target, Home Depot o eBay. Los cibercriminales esperan estas jornadas de compra masiva para actuar. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude. Lo mismo con cualquier otro método de pago, contraseñas para banca on-line y cualquier otro aspecto de seguridad y privacidad.

Seguimiento y Ubicación

Algunos minoristas utilizan los datos del navegador para determinar su ubicación geográfica, y según ésta, muestran diferentes ofertas y diferentes precios a los usuarios en distintas áreas. No ocurre en todos los mercados ni con todos los vendedores pero si quieres evitarlo, puedes desactivar el seguimiento de ubicación en tu navegador web. Otra posibilidad es utilizar VPN para compras en terceras regiones. Cuidado con los precios de envíos y las tasas al pasar a tu país.

Utiliza un rastreador

Realizar un seguimiento de todas las ofertas de todos los minoristas en una jornada como Black Friday puede ser un auténtico dolor de cabeza para un usuario porque no hay un estándar para los anuncios. Sin embargo, existen rastreadores que hacen el trabajo por nosotros filtrando las ofertas. En Estados Unidos, servicios como GottaDeal, FatWallet y Slickdeals son la referencia mientras que en España, firmas como ValorTop ofrecen un servicio similar. También interesante la activación de alertas para recibir notificaciones por correo electrónico con las ofertas. Y si no, no te preocupes, en MuyComputer te pondremos las mejores 🙂

Ve preparado para terminar con las manos vacías

Socio, no se acaba el mundo. No te calientes, piensa en tus necesidades. Al igual que debes tener la mente (y el presupuesto) abierto para adquirir ese producto de precio irresistible que en principio no formaba parte de tus objetivos, tampoco debes precipitarte en la compra. Piensa con calma en tus necesidades, prepara con antelación la lista de compra como decíamos más arriba y ve preparado para terminar el Black Friday con las manos vacías. Las compras, las ofertas y el mundo en general no se terminan con el Black Friday.

No te olvides del Cyber Monday

Black Friday es la jornada de compra con descuento más popular pero el Cyber ​​Monday – celebrado solo tres días después – es aún más relevante para los compradores de tecnología por Internet porque está totalmente dedicado al comercio electrónico. Los descuentos suelen ser aún más importantes aunque el número de productos en oferta sea inferior. Conectando con el apartado anterior, si terminaste el Black Friday con las manos vacías puedes revisar la lista de la compra tranquilamente durante el fin de semana, a la caza de ese artículo en este “Ciberlunes”, que este año se celebrará el 27 de noviembre.

Ofertas Black Friday 2018

No hay minorista, mayorista o fabricante que no aproveche el tirón de estas jornadas e incluso, algunos, ya están ofreciendo “ofertas” pre-Back Friday. Tranquilo, los mejores descuentos llegarán la semana que viene y como hemos venido haciendo en años anteriores te ofreceremos artículos especiales continuamente actualizados con las mejores ofertas de productos concretos, especialmente los de informática, electrónica, tecnología y entretenimiento.

Aunque ya os avisamos que los ‘ofertones’ que vemos en las grandes cadenas estadounidenses no se replican en Europa y Latinoamérica ni de lejos, es el mejor momento del año para compra de electrónica. Te dejamos un resumen de las que han programado los principales vendedores.

Amazon. El gigante del comercio electrónico apuesta fuerte por estas jornadas tras el éxito de ediciones anteriores. La semana de Black Friday arrancará el lunes 19 con el mismo formato que en años anteriores. Habrá ofertas fijas diarias y ofertas “flash” cada 15 minutos durante un periodo determinado o hasta agotar existencias. Amazon cuidará especialmente a los suscriptores de su servicio premium permitiendo el acceso a las ofertas antes que al resto de usuarios. También ofrecerá importantes descuentos para su catálogo de hardware propio, lectores Kindle, asistentes Echo o tablets Fire.

PcComponentes. El minorista especializado en venta de componentes electrónicos ya está ofreciendo algunas ofertas, aunque lo mejor llegará con lo denominan ‘Black Week‘ al ofrecer toda una semana de descuentos. Comenzará la noche del domingo 18 de noviembre a las 22.00 horas y cambiará las ofertas cada día a esa hora hasta el colofón del viernes. Suponemos que el minorista utilizará la estrategia de años anteriores con ofertas temáticas para cada día (Ordenadores y Periféricos; Smartphones, Tablets y Wearables; Televisores y Multimedia y Gaming y Componentes). Los descuentos serán ofrecidos en su portal web y en sus tiendas físicas de Murcia y Madrid, reforzadas para la ocasión con horarios especiales de apertura y cierre y posibilidad de recogida física de productos comprados on-line.

El Corte Inglés. El gigante español de los grandes almacenes ya está ofreciendo un adelanto al Black Friday 2018 con su programa de ‘Super Tecnoprecios’. Vemos buenas ofertas en televisores y portátiles, aunque como el resto, lo mejores descuentos llegarán la semana que viene. Ofrecen envío gratuito en dos días y financiación hasta en 12 meses sin intereses.

CoolMod. Otro de los minoristas que nos gustan a la hora de la compra de componentes electrónicos o Pcs en España, celebra a partir del lunes 19 su Black Friday 2019. Ese día descubriremos los precios de algunos productos anunciados que dejan entrever buenos descuentos en gráficas dedicadas. Suponemos tendrán de todo. La promoción se ha reforzado con la financiación hasta en 30 meses sin intereses.

Worten. Otro gran minorista que se ha adelantado con un “I W Black Friday” que ofrece ofertas en todo tipo de productos desde el 13 al 18 de noviembre. Ofrece envío gratuito y financiación hasta en 30 meses sin intereses. Yo esperaría a la semana que viene como con todos los demás….

Carrefour. La multinacional de distribución de origen francés está ofreciendo los 2Días ON’ como adelanto a las “las mejores ofertas del año”. en televisores, smartphones, portátiles o sonido. Como otros minoristas, aconseja “disfrutar de la comodidad de comprar on-line aprovechándote de los mejores chollos”, aunque también ofrecerá ofertas en sus tiendas físicas. Tiene financiación con intereses gratuitos hasta en 10 meses.

MediaMarkt. El grupo alemán está ofreciendo ofertas “Red Night” como adelanto a las habituales “días de locura Black” que ofrecerá la semana que viene, con descuentos en gaming, televisores, smartphones, hogar, informática, fotografía y otros, en sus tiendas físicas y también en su portal on-line.

Microsoft Store. Los fabricantes han ido aumentando su presencia en el Black Friday los últimos años. El portal español todavía no ha anunciado ofertas, pero es seguro que se anunciarán en los próximos días. Esperamos Xbox, Surface y dispositivos de socios como Lenovo, Dell y HP. No tienen nada que ver con lo que ofrece el portal estadounidense, pero siempre ofrece descuentos.

HP Store. Otra tienda que se apunta año a año es HP con una “Black Week” que se adelanta a la celebración oficial ofreciendo ofrece hasta 250 euros de descuento en una amplia selección de producto de consumo; hasta 399 euros en equipos profesionales y 100 euros de rebaja en monitores.

The Phone House. El especialista en móviles ofrece lo que llaman “MesInBlack“, ofertas de todo tipo y hoy mismo, por ejemplo, “los iPhones a precio de coste”.

Operadoras de telecomunicaciones. Y hablando de móviles. Las telecos también usan el Black Friday para promocionarse, con descuentos en terminales móviles u ofertas en tarifas de voz y datos. Si te interesa, revisa sus pñaginas web la semana que viene porque todas tendrán algún tipo de promoción.

Y si os leo desde EE.UU y Latinoamérica

Todos los grandes minoristas estadounidenses celebran el Black Friday. Pero de verdad, con auténticos ofertones que no se ven en Europa ni por asomo. Si estás por allí o puedes acceder a algunas, desde México o más abajo, visita obligada al mayor minorista mundial, Walmart; el gigante del comercio electrónico, Amazon; otro de los gigantes, Target y, cómo no, Best Buy, con ofertones especialmente el Día de Acción de gracias.

En España nos tendremos que conformar con menos, pero no dudes, habrá productos al mejor precio de todo el año. Muchas y buenas ofertas que te ofreceremos a través de artículos especiales desde este fin de semana. Si no te quieres perder nada, puedes apuntarte a la newsletter “MC News especial BlackFriday”: