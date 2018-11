Apple ha puesto en marcha una nueva campaña promocional de su iPad Pro con “5 razones por las que iPad Pro puede ser su próxima computadora”. No es la primera vez que Apple destaca la capacidad de su línea de ‘2 en 1’ como reemplazo del ordenador personal tradicional. Los que utilizan Windows, se entiende.

Apple y Microsoft llevan toda esta década en una guerra de guerrillas en el terreno de marketing por ver quién se lleva el gato al agua en la búsqueda de nuevos formatos que atraigan al consumidor. A pesar del fiasco de la versión RT, Microsoft ha sido capaz de abrir una nueva categoría de producto con Surface Pro.

Apple, dominadora en aquellos momentos del mercado del tablet con iPad, calificó a los 2 en 1 que llegaban con Windows (con tablet y teclado) como “una mezcla de tostadora y nevera”. Steve Jobs se negó rotundamente a comercializar este tipo de detachables y mucho menos a incorporar accesorios como lápices ópticos que han llegado para quedarse.

¡Que tiempos aquellos! Viendo el éxito de los 2 en 1 con Windows, no tardó Apple en rectificarse a sí misma desarrollando una nueva línea iPad Pro con teclado y con lápiz óptico. Y por supuesto con éxito. El análisis del iPad Pro 10 que publicábamos confirmaba que el era el mejor tablet creado por Apple desde el original de 2010.

El iPad Pro de 2018 es aún mejor. Mayor superficie de visión sin aumentar el tamaño; mejor diseño; características avanzadas Touch ID y Face ID; mejor conectividad con USB Type-C; mayor capacidad con 1 TB y un aumento de potencia notable gracias al chipset A12X Bionic, dicen los análisis que el desarrollo ARM de mayor rendimiento. Sí, también se ha mejorado ese periférico del que Jobs renegaba, el Apple Pencil.

Ciertamente, el iPad Pro es capaz de reemplazar una computadora, pero solo para un grupo determinado de clientes. Ese sistema móvil que monta, iOS, fantástico en un iPhone, es lo primero que tiene sus carencias para una computadora que quiere ser un PC y, por ejemplo, no soporta adecuadamente la multi-ventana y con ello la multitarea, no tiene un sistema de archivos real o no tiene soporte para un ratón. Solo es un ejemplo, pero hay mucho más, no hay juegos ‘PC’ ni las grandes aplicaciones que tiene Windows o macOS como para considerarlo un reemplazo de un ordenador personal.

Ciertamente, el iPad Pro es una pieza avanzada de tecnología, pero es curioso las vueltas que da la vida. Extraño ver a Apple destacando las capacidades que otros han usado antes para elogiar una categoría del 2 en 1 en la que la compañía ni siquiera creía.