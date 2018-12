Las películas más esperadas de 2019

El 2018 acaba ya (por si no te habías dado cuenta todavía) y como siempre el cine nos ha dado grandes alegrías, momentos de diversión y emoción. Este año las películas musicales han tenido una gran importancia. Todavía sigue en cines “Bohemian Rapsody“, de Bryan Singer, el biopic sobre Freddie Mercury y Queen que ha enamorado a todos los fans de Queen, y es que es muy difícil no ser fan de Queen. Pero recordemos que el pasado octubre también nos enamoramos de Lady Gaga en “Ha nacido una estrella“.

Hemos, y estamos, disfrutando de largometrajes heroicos con “Vengadores: Inifity Wars“, “Spider-Man: Un nuevo universo“, “Black Panther“, “Dead Pool 2” o “Aquaman“. También hemos tenido continuaciones como “Rompe Ralf 2: Rompe Internet” o la segunda parte de “Mary Poppins“.

Pero lo bueno no se acaba y el año que viene nos esperan grandes títulos con los que disfrutar. A continuación os dejamos los más destacados dentro de los géneros de acción y animación.

Cristal

Cristal es la última entrega de la trilogía compuesta por “El Protegido” y “Múltiple” y que se estrenará el 18 de enero. Cristal se centra en el villano interpretado Samuel L. Jackson, Elijah Price, que permanece ingresado en un psiquiátrico. Don Cristal, como es conocido Price, tiene un objetivo, encontrar a “La Bestia”, una de las múltiples personalidades de Kevin Wendell Crumb (James McAvoy). Para acabar con sus planes está David Dunn (Bruce Willis), el guarda de seguridad, que ya le paró los pies una vez.



Alita: Angel de Combate

Vamos con una adaptación de un anime. El film está basado en ‘Gunnm’, un manga de acción y ciencia-ficción creado por Yukito Kishiro. La historia está ambientada en el siglo XXVI y se centra una cyborg con amnesia que es rescatada de un vertedero. La reconstruida Alita sólo recuerda su entrenamiento en artes marciales y se convierte en una guerrera que persigue y elimina a los peores criminales… mientra intenta descubrir su pasado y hasta qué punto es humana.

Se estrenará el 14 de febrero, está dirigida por Robert Rodriguez y James Cameron. La protagoniza la joven Rosa Salazar, a la que ya hemos visto en “El Corredor del Laberinto”; Christoph Waltz, al que hemos podido ver en películas como “Malditos Bastardos” o “Django” y Jennifer Connelly, ganadora del Oscar y el Globo de Oro por “Una mente maravillosa“.



Cómo entrenar a tu dragón 3

Las aventuras de Hipo y Desdentao continúan el 1 de marzo, en esta nueva entrega en la que triunfa el amor. Hipo debe ser el jefe del pueblo y gobernante de Berk, al lado de Astrid, y su amigo está destinado a ser el dragón líder de su propia especie. Como ambos ascienden, la amenaza más oscura que han enfrentado, así como la aparición de una Furia Luminosa, pondrá a prueba los lazos de su relación como nunca antes…

Las voces las vuelven a poner Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harington, Craig Ferguson, Kristen Wiig, Gerard Butler y F. Murray Abraham.

Capitana Marvel

Una de las películas más esperadas para los fans de Marvel y que responderá a algunas incógnitas de la última de vengadores. Ambientada en la década de 1990, Capitana Marvel sigue a Carol Danvers, ex piloto de combate de la Fuerza Aérea de los EE. UU., mientras se convierte en uno de los héroes más poderosos de la galaxia y se une a Fuerza Estelar, un equipo militar de élite Kree, antes de regresar a casa con nuevas preguntas sobre su pasado e identidad cuando la Tierra está atrapada en el centro de un conflicto intergaláctico entre dos mundos alienígenas, los Kree y los Skrull.

Se estrenará el próximo 8 de marzo y está dirigida por Anna Boden, Ryan Fleck y protagonizada por Brie Larson (La habitación), Ben Mendelsohn (Ready Player One) y Jude Law (El Gran Hotel Budapest)



Dumbo

Tim Burton se atreve con uno de los grandes clásicos de Disney que volverá a traer a las grandes pantallas al entrañable elefante. Lo hará con un guión escrito por Ehren Kruger (Transformen).

La nueva Dumbo llegará a nuestras pantallas el 29 de marzo y se desvía de la historia original donde los protagonistas eran los animales. Max Medici (Danny DeVito) contrata a la antigua estrella Holt Farrier (Colin Farrell) y a sus hijos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins) para cuidar a un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en el hazmerreír de un circo que atraviesa dificultades. Pero cuando descubren que Dumbo puede volar, el circo vuelve a tener un enorme éxito y atrae al persuasivo emprendedor V.A. Vandevere (Michael Keaton), que contrata a este peculiar paquidermo para Dreamland, su nuevo y desmesurado parque de atracciones. Dumbo alcanza nuevas alturas junto a Colette Marchant (Eva Green), una encantadora y espectacular trapecista, hasta que Holt descubre que debajo de su deslumbrante fachada, Dreamland esconde oscuros secretos.

¡Shazam!

El 5 de abril de 2019 DC lleva a las grandes pantallas a uno de sus héroes, Shazam. Billy Batson (Asher Angel), un joven huérfano de 14 años, normal y corriente, al que le cambia la vida un encuentro con un viejo hechicero. Y es que, a partir de ahora, cada vez que Billy grita la palabra ‘Shazam!’ se convierte en el superhéroe adulto Shazam (Zachary Levi). Aunque con un niño en su interior, el poderoso cuerpo de Shazam hace lo que cualquier adolescente con superpoderes haría: ¡pasárselo bien! ¿Puede volar? ¿Tiene visión de rayos X? ¿Puede lanzar rayos de sus manos? ¿Puede saltarse los exámenes? Shazam pondrá al límite sus habilidades con la imprudencia de un niño. Claro que Billy va a necesitar controlar rápidamente estos poderes para poder defenderse de las fuerzas del mal controladas por el Doctor Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Vengadores: Endgame

Los Vengadores volverán el 26 de abril y nos contarán las consecuencias del “chasquido” de Thanos. Todavía no se conoce una sinopsis oficial más allá del trailer que se presentó hace poco. Pero la teoría que más se podría acercar es la que dice que tiene que ver con viajes temporales y momentos claves



Detective Pikachu

Muchos cuando oíamos hablar de la película de Detective Pikachu nos esperábamos la típica película de animación ambientada, tal vez, en Pueblo Paleta o algún sitio similar. No prestábamos mucha atención a que Ryan Reynolds sería su el doblador de Pikachu ni pensábamos en lo que eso podría significar. Al menos eso fue lo que me pasó a mi. Pero lo cierto es que Detective Pikachu no es nada de lo que esperas y promete unas buenas carcajadas.

La película se basa en el videojuego homónimo que apareció en 2016 para Nintendo 3DS y se estrenará en mayo de 2019. El juego no engañaba a nadie, con un argumento calcado al de la película: Tim Goodman, un chaval cualquiera, descubre que puede entender a un Pikachu capaz de resolver los crímenes que asolan la ciudad.

Sin embargo, el tono del juego era lo suficientemente infantil como para imaginar que la adaptación también iba a estar dirigida a los jóvenes fans de Pokémon. Pero nada más lejos de la realidad. ‘Detective Pikachu’ es tan oscura, rebelde y atrevida que no se parece a nada de lo que ha hecho Pokémon antes. Y es ahí donde reside su encanto.

El Rey León

Disney vuelve a llevar al Rey a la gran pantalla el 26 de julio de 2019, pero esta vez lo hará en una versión de live action. Está dirigida por Jon Favreau y utiliza técnicas cinematográficas pioneras para dar vida de forma totalmente nueva a los personajes del clásico de 1994, y cuenta con las voces principales de Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala y James Earl Jones, que repite su papel de la cinta original, como Mufasa. Chiwetel Ejiofor da voz a Scar, el malvado tío de Simba y Alfre Woodard es la voz de Sarabi, la madre de Simba. Además, Seth Rogen mostrará su talento cómico como el jabalí Pumbaa, y Billy Eichner interpreta a su inseparable amigo, el suricato sabelotodo Timón.



Toy Story 4

Nuestros grandes amigos, Woody y Buzz, vuelven este verano para hacer feliz a todos los niños, desde lo más pequeños hasta a los que ya tienen 30 años. Andy ya se ha ido a la universidad, pero decidió darle una segunda vida a sus juguetes dándoselos a la pequeña Bonnie. En esta ocasión no se tratará de volver con Andy, si no que tendrán que encontrar a Bo Peep, la pastorcilla de porcelana. Los más avezados fans tal vez recuerden que Bo Peep es vendida en el mercadillo al comienzo de la película y como esta pandilla está tan unida y no pueden soportar estar separada se lanzarán a buscarla. Por el momento solo hay disponible un teaser trailer con el que ir abriendo boca.