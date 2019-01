Es oficial, Samsung ha confirmado que sus SoCs Exynos darán el salto a los coches inteligentes de Audi, un movimiento con el que la compañía amplía horizontes y refuerza su división de semiconductores, una de las más importantes dentro del conglomerado que da forma al gigante surcoreano.

Os ponemos en situación. Los SoCs Exynos llevan mucho tiempo en el mercado y han servido para potenciar tanto smartphones tope de gama como modelos de gama media y baja. Esto ha sido posible gracias a los importantes avances que ha conseguido Samsung tanto en proceso de fabricación como en la implementación de las arquitecturas ARM Cortex en sus diferentes revisiones, que han recibido retoques para mejorar su rendimiento.

ARM ha confirmado durante los últimos meses el anuncio de diferentes arquitecturas pensadas para potenciar a los coches inteligentes que llegarán a medio y largo plazo, y hoy ha sido Samsung la que ha anunciado públicamente que se sube a este tren con un chip llamado Exynos Auto V9, un silicio muy potente que estará fabricado en proceso de 8 nm y que vendrá equipado con una CPU de ocho núcleos Cortex-A76, cuya velocidad de trabajo será de hasta 2,1 GHz.

Junto a esa CPU de alto rendimiento el SoC estará apoyado por una GPU ARM Mali G76, que dará vida a la interfaz gráfica, al sistema de infoentretenimiento y podrá trabajar con un máximo de 12 conexiones de cámara. Contará, además, con un sistema de sonido premium y una unidad de procesamiento neural para mejorar el rendimiento en tareas de aprendizaje profundo e inteligencia artificial.

Audi será el primer fabricante de coches en implementar los nuevos SoC Exynos Auto V9. Su debut está previsto para los coches del fabricante alemán que llegarán en 2021, aunque no podemos descartar que para entonces la firma surcoreana haya cerrado acuerdos con otras compañías, ya que los cambios están a la orden del día. No hablamos por hablar, Tesla, por ejemplo, trabajaba con NVIDIA y decidió abandonar a los de verde para optar por Intel, así que no podemos descarar que otros grandes hagan lo propio si la solución de Samsung acaba siendo competitiva.