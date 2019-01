Denon AVR-X1500H, análisis

Los datos no engañan. El año pasado los espectadores en los cines españoles volvieron a bajar. Una tendencia que no significa que cada día se consuma menos entretenimiento audiovisual -solo hay que mirar las cifras en senda ascendente de Netflix, HBO o Movistar Plus para darse cuenta que no es así- sino que se hace de otra forma.

Y es que muchos consumidores han cambiado el incomodo sillón de un cine por su calor hogareño. Un espacio que están nutriendo de tecnología para hacerlo más mejorar la calidad de reproducción. Si estamos en ese camino, os presentamos una opción asequible para comenzar a tener ese plus de sonido. Es el Denon AVR-X1500H.

Este equipo es uno de los últimos receptores que ha sacado a la venta la compañía con 7.2 canales de hasta 145 W de potencia. Un dispositivo con alta conectividad y versatilidad gracias a su manejo a través del móvil o incluso, Alexa. Un parámetro que hará las delicias de aquellos que les gusta “jugar” con la configuración.

Entrando en detalle, el sonido que consigue este AVR-X1500H nos ha parecido muy bueno. Con la potencia que tiene, unido a las mejoras que incorpora frente a modelos anteriores, ofrece una experiencia muy completa, con un efecto envolvente muy convincente y una claridad y profundidad de sonido espectaculares teniendo en cuenta que está en una gama de precio media (400 euros).

Para empezar, cuando instalamos el equipo ya nos encontramos con la primera ventaja: un asistente de instalación muy completo que junto al micrófono ambiental que le acompaña nos permitirá completar un profundo análisis de la disposición de los altavoces y del entorno. De esta forma el receptor preparará una configuración y ecualización óptima haciendo uso de la tecnología Audyssey que nos ha parecido muy acertada. Y es más, gracias a la aplicación del mismo nombre que hay disponible en móviles (aunque hay que decir que es de pago, 19,99€), podremos realizar este equilibrado del equipo y luego personalizarlo a nuestro gusto.

De esta forma, en películas tanto actuales como antiguas hemos conseguido una experiencia sonora muy buena, sobre todo con las mejoras que balancean los volúmenes y aclaran los diálogos podemos obtener sonidos muy nítidos y adecuados en cualquier momento.

En cuanto a música también hemos obtenido unos resultados interesantes, aunque tal vez no tan convincentes ya que no está tan preparado para este fin. Con la configuración automática que prepara Audyssey, el sonido en música es bastante bueno, pero hemos tenido que hacer ajustes en la ecualización para poder mejorar los resultados llegando a un resultado notable. Además, el equipo es capaz de reproducir archivos de música de alta calidad (como FLAC o ALAC), que tienen un resultado muy interesante para los oídos más exigentes. Eso sí, para sacarles provecho serán necesarios unos altavoces que no sean de gama baja.

En cuanto a la facilidad de uso del equipo hay que decir que viene muy bien preparado sobre todo gracias a la aplicación móvil de configuración del receptor (que está si es gratuita). De esta forma podremos hacer tantas pruebas como queramos mientras escuchamos el equipo.

Eso sí, hay que decir que la conexión entre la aplicación y el receptor no es del todo buena y es habitual que se quede colgada y tengamos que reiniciarla. Estos problemas con la aplicación también se dan con la modalidad HEOS del equipo, que en ocasiones de pronto cambia de fuente o hace que el equipo se encienda solo, algo que Denon tiene que depurar aún.

Hablando de HEOS, decir que es la tecnología que permite escuchar música en diferentes lugares de la casa mediante altavoces compatibles y que se controlan desde un mismo punto, como por ejemplo, desde el móvil. Además, el receptor también es compatible con Spotify, Amazon Music, radios online, etc.

En cuanto a la conectividad el Denon AVR-X1500H nos ofrece muchas posibilidades. Para empezar en cuanto a las opciones de configuración de los altavoces. Podemos tener desde un clásico 5.1 a añadirle dos altavoces laterales o superiores, o aprovecharlos con la tecnología Dolby Atmos, la cual nos permite recibir sonido de una fuente que está sobre nosotros. Por su parte, como dispositivos de entrada tenemos seis conexiones traseras HDMI más una delantera auxiliar, todas DHCP 2.2 de modo que podemos aprovechar las últimas tecnologías de imagen como el 4K y el HDR. Además también cuenta con una buena cantidad de entradas coaxiales incluyendo una para tocadiscos. También tiene dos entradas ópticas, una coaxial, de antena de radio, Ethernet, wifi y bluetooth.

Por último, en cuanto el diseño, hay que decir que el equipo tiene un tamaño considerable y cuenta con un acabado negro bastante elegante y que incluye dos ruedas de configuración tanto de fuente de sonido como de volumen. En general, se ve un equipo sólido en cuanto a materiales salvo por las ruedas, ya que están hechas de un plástico algo endeble. Integra además una pantalla led que nos informa en todo momento de la fuente y el modo de sonido activo así como de otros detalles.

En conclusión, nos encontramos ante un equipo muy completo tanto por su potencia, la claridad del sonido como por su conectividad y versatilidad de uso. Teniendo en cuenta el precio por el que se puede conseguir, podemos decir que es una gran opción dentro del mercado de receptores. Como pegas, sobre todo, que Denon debe mejorar la comunicación entre la aplicación móvil y el receptor, y para los que no dispongan de mucho espacio, el tamaño que también puede ser un inconveniente.

Denon AVR-X1500H se puede encontrar en el canal español especializado como el minorista Amazon, con precio de venta actual en 369 euros.