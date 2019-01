La última edición del Civilization, Civilization VI, se presentó hace dos años. Desde entonces han sacado una expansión (la próxima se presentará el mes que viene) y hace poco presentaron la versión para Nintendo Switch.

Civilization VI es un juego de estrategia en el que objetivo es crear una civilización fuerte que domine sobre las demás a lo largo de tiempo. Se trata de un juego de turnos, en el que puedes jugar contra la máquina o contra otros jugadores en red.

Para ganar tendrás que dar los pasos adecuados y llevar a tu civilización en la dirección correcta en un número de turnos concreto y tendrás que hacerlo antes y mejor que las otras civilizaciones con las que compites. Tu civilización avanzará y ganará si alcanza la meta en los siguientes campos: ciencia, arte, dominación y religión. Cada decisión que tomes en cada turno es vital y determinará el avance o estancamiento de tu partida. También tendrás que estar preparado para una posible guerra, porque si a tus adversarios no les gusta lo que estás haciendo no dudarán en declarártela.

Para los que no hayáis jugado nunca, Civilization VI consta de diferentes paneles según el aspecto que queramos controlar, además del panel central en el que veremos y marcaremos por donde y como crece nuestro imperio. La multitud de paneles y de opciones era una de mis principales preocupaciones antes de probar el juego para la Switch. Acostumbrada a la versión para PC en un principio pensé que iba a ser muy difícil jugar en la Switch, por eso en un primer momento opté por jugar con la consola conectada al televisor. Fue mucho peor, la pantalla se amplía demasiado y me fue difícil consultar y leer cada menú los cuales son bastantes extensos.

En cambio jugar con la Switch en el modo portátil, con los mandos contactados y desde su propia pantalla, me pareció muy cómodo y no he vuelto a jugar de otra manera. Puedes jugar cómodamente en cualquier sitio y controlarlo todo sin ningún problema. Todos los menús son perfectamente legibles y manejables. Podemos movernos por el escenario gracias a los joystics de los mandos con facilidad y seleccionar al personaje que queramos controlar. Además, permite activar un modo de visualización extra de información para saber que es cada opción, elemento, avance, parcela o edificio que tengamos seleccionado, y esta información puede leerse con bastante facilidad.

La versión para Nintendo Switch es el Civilization VI con 9 DLC que incluye las siguientes civilizaciones:

Además podremos jugar distintos escenarios especiales con partidas más rápidas e interesantes:

Una partida en Civilization IV empieza por crear una capital en el sitio adecuado. Empezamos con un colono que funda la primera ciudad y un guerrero que la protegerá de los bárbaros, que serán los primeros en atacar. Una vez posicionados deberemos empezar a construir los edificios especiales necesarios para que nuestra ciudad funcione, construir cada cosa nos costará varios turnos, así como crear unidades para proteger, construir, comerciar, espiar o propagar nuestra religión.

También deberemos elegir que adelanto tecnológico estudiar o que principio cultural alcanzar. Según lo que estudiemos o alcancemos podremos desbloquear otras características del juego, como nuevas unidades, edificios, maravillas o formas de gobierno.

Como hemos dicho, este juego consiste en una carrera y todo lo que hagamos deberá ser antes que el resto de jugadores para que no nos ganen. Crecer también es importante y también hacerlo del modo y sitio adecuado. Podemos elegir el número de jugadores contra los que jugar, así como el nivel de dificultad, escenario y por supuesto la civilización que queremos. Pero aunque son competidoras las otras ciudades no tienen porque ser enemigas, de hecho debemos de controlar la relación con ellas, si llevamos una buena relación podrán ser aliadas que nos ayuden en nuestras investigaciones.

Además de otras civilizaciones en nuestro escenario también encontraremos a las ciudades estado con las que podremos interactuar. Si las controlamos con nuestros enviados recibiremos ventajas de su parte como puestos de mercado, mejoras en la religión, ciencia o productividad o controlar sus ejércitos cuando nos declaren la guerra.

Puede que al principio todo esto parezca abrumador y es que Civilization VI es un juego exponencial en el que cada decisión que tomes abrirá nuevos caminos y opciones de juego. Todo esto puede parecer abrumador, pero en los primeros pasos la consejera nos irá guiando por las opciones más adecuadas. Además desde Nintendo España han preparado unos divertidos vídeos introductorios en los que explican como dar los primeros pasos. A continuación os dejamos el primero.