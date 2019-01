La edad mínima para utilizar Facebook son los 14 años, pero para salvarse esta norma y llegar a un mayor público y de menor edad, Facebook presentó en 2017 Messenger Kids, una aplicación de mensajería para niños menores de 13 años. Esta aplicación permite que los padres controlen todo lo que hablen sus hijos y con quien lo hace, con ella los más pequeños pueden hablar con nadie que sus padres no hayan aprobado y no pueden eliminar ningún mensaje que se haya enviado.

Desde Facebook aseguran que la aplicación es gratuita, no ofrece publicidad y no se puede comprar nada en ella, pero asociaciones pro defensa de los niños en Estados Unidos han denunciado que Facebook “engañó” a algunos niños para que gastaran el dinero de sus padres en juegos online, por ello la Asociación por una infancia sin anuncios piden que Facebook elimine Messenger Kids. Señalan, además, que aplicaciones como éstas podrían llevar a la depresión, a hábitos de sueño poco saludable o a una bajada de autoestima.

Según el portal de investigación independiente Reveal, existe una demanda colectiva de 2012 en la que se reclama que niños menores de 13 años gastaban dinero de sus padres en juegos como Fruit Ninja, Angry Birs o Pet Ville. Denuncian que los trabajadores de la compañía eran conscientes de estas compras y que pese a todo las permitían y no ponían trabas para que no sucedieran. Según apuntan las asociaciones las 135 páginas de esta demanda demuestran que Facebook está dispuesto a causar un daño real en los niños y sus familias con tal de conseguir mayores ganancias. “Como tal, Facebook no es apto para crear plataformas o productos para niños como Messenger Kids“.

Al menos 10 grupos de defensa de los derechos infantiles han firmado esta carta dirigida a Mark Zuckerberg en el que reclaman el cierre de su aplicación de mensajería infantil.