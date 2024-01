Facebook y la privacidad. Sí, otra vez

Facebook vive de los datos, de los datos de sus usuarios. Sí, sé que para la mayoría esto resulta más que obvio a estas alturas de la película, que es como comentar que el asesino era el mayordomo cuando ya has terminado de ver la peli, has salido del cine, has conducido de vuelta a casa, has aparcado, has entrado en casa, te has puesto el pijama, has cenado y has jugado un poco con el gato. Pero, por sorprendente que parezca, todavía hay personas que no son plenamente conscientes de ello.

El problema (para Facebook, quiero decir) es que cada vez lo va teniendo un poco más difícil para disponer a voluntad de los datos de sus usuarios, algo más que justificado por el dudoso historial en el pasado, ya sea por filtraciones de datos, por fallos de seguridad que han permitido un uso inadecuado de sus herramientas para anunciantes (ejem, ejem, Cambridge Analytica), por haber permitido e incluso potenciado sesgos… en fin, que la lista no es de categoría, pero sí que es categórica.

Junto con las presiones por parte de los reguladores, entre los que destaca el papel jugado por la Unión Europea, el otro gran mazazo para Meta llegó de la mano de Apple, cuando los de Cupertino implementaron en iOS 14.5 la función de transparencia en el seguimiento de apps. Meta se quejó por activa y por pasiva pero no le sirvió de nada, y un tiempo después se confirmó que esta medida había resultado muy beneficiosa para los usuarios, y por ende bastante negativa para Meta. Ni que decir tiene, claro, que los avances de Google para ofrecer una función similar en Android tampoco han sido especialmente bien recibidos en Facebook.

Aunque a día de hoy sigue siendo la red social más empleada, Facebook vio en 2022 como su volumen de usuarios descendía por primera vez en su historia, y si a esto le sumamos que cada vez se enfrenta a más limitaciones para obtener datos con los que hacer negocio, pues podemos entender que estén preocupados. Así, como cuenta Gizmodo, la app de Facebook para Android e iOS ha encontrado una nueva fuente de datos: el historial de enlaces. Y sí, como seguramente ya habrás imaginado, consiste en guardar un historial de todos los enlaces a los que has accedido desde la app.

¿Para qué emplea Meta estos datos? Evidentemente, para ofrecerte una experiencia de uso (publicidad) más personalizada, tal y como se informa en la página de información sobre la configuración del historial. ¿Cuánto tiempo se mantienen los enlaces en este historial? En este caso parece que hay diferencias según la región. Según afirma Gizmodo, entendemos por lo tanto que para Estados Unidos, se conservan durante 90 días. Sin embargo, al consultar la página de información para España (con las regulaciones propias de la Unión Europea), este plazo se reduce a 30 días.

¿Y qué es lo más importante de todo esto? Pues que si eres usuario de Facebook a través de sus apps, el historial de enlaces se activa por defecto, pero puedes (y deberías) desactivarlo siguiendo los pasos que se indican en la página de información sobre esta nueva función.