La Unión Europea investiga si Google, Apple y Meta incumplen su legislación antimonopolio

Debido a lo cerrado de su ecosistema, Apple ha sido señalada como la gran perjudicada por la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, sin embargo, no es la única corporación que podría no estar respetando la norma, ya que la Comisión Europea ha anunciado la apertura de cinco investigaciones a Apple, Meta y Alphabet (matriz de Google, que a día de hoy sigue siendo llamada Google por muchos) por posible incumplimiento.

La DMA es una ambiciosa ley de la Unión Europea que pretende poner límites al poder que ejercen las grandes corporaciones que dominan Internet, de entre las que destacan Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon y Booking.com, entre otras. Siguiendo el caso de Apple, que se ha convertido aparentemente en el más paradigmático, la DMA le obliga a abrir su ecosistema para permitir la presencia de tiendas de terceros, lo que abre la competencia entre proveedores de aplicaciones en iOS.

Después de exponer lo más evidente de la DMA, Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha explicado a través de un comunicado de prensa que desde la institución sospechan “que las soluciones sugeridas por las tres empresas (Apple, Alphabet y Meta) no cumplen plenamente con la DMA. Ahora investigaremos el cumplimiento de la DMA por parte de las empresas para garantizar mercados digitales abiertos y con competencia en Europa”.

Para exponer un poco sobre la situación de cada empresa, de Alphabet y Apple se evaluará si las medidas que han implementado en sus tiendas de aplicaciones cumplen con lo estipulado en la DMA, ya que “a la Comisión le preocupa que las medidas de Alphabet y Apple no sean totalmente conformes” debido a la presencia de diversas restricciones y limitaciones.

Otro punto que se está investigando de Alphabet es si la visualización de los resultados de búsqueda de Google pueden dar lugar a una autopreferencia frente a servicios de competidores. Aquí se hace referencia a Google Shopping, Google Flights y Google Hotels. Aquí la Comisión Europea señala que “le preocupa que las medidas de Alphabet aplicadas para cumplir la DMA no garanticen que los servicios de terceros que aparecen en la página de resultados de búsqueda de Google reciban un trato justo y no discriminatorio en comparación con los propios servicios de Alphabet”.

Otro punto dirigido a Apple es un clásico que es denunciado desde hace mucho tiempo por parte de los seguidores del movimiento del software libre: la posibilidad de elegir por parte del usuario. Aquí la Comisión señala las obligaciones de Apple para “permitir a los usuarios finales desinstalar fácilmente cualquier aplicación de software en iOS, cambiar fácilmente la configuración predeterminada en iOS y mostrar a los usuarios pantallas de elección que deben permitirles seleccionar de forma eficaz y sencilla un servicio predeterminado alternativo, como un navegador o un motor de búsqueda en sus iPhones”.

Sobre Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, la Comisión señala su modelo de “pago o consentimiento”, “que exige que los guardianes obtengan el consentimiento de los usuarios cuando intentan combinar o utilizar de forma cruzada sus datos personales en diferentes servicios de plataformas principales”, y apunta a que la compañía podría no estar proporcionando una alternativa real en caso de que el usuario no dé su consentimiento, por lo que no se lograría “el objetivo de impedir la acumulación de datos personales por parte de los guardianes”.

Además de todo lo mencionado, la Comisión Europea también está reuniendo información y hechos que podrían derivar en al menos dos investigaciones adicionales, con una a Amazon por estar dando preferencia a sus productos en su bazar y otra a Apple por sus tarifas “y otros términos y condiciones para tiendas de aplicaciones alternativas y distribución de aplicaciones desde la web (descarga) que pueden estar frustrando el propósito de sus obligaciones”.

La Comisión espera concluir los procedimientos abiertos hoy en un plazo de doce meses, y en caso de estar justificado, informará a los guardianes (gatekeepers) afectados de sus conclusiones preliminares y explicará las medidas a tomar, ya sean por su parte o exigidas a los guardianes para que se ajusten realmente a la DMA.

En lo que respecta a las consecuencias para las empresas que incumplen con la DMA, la Comisión ha recordado que “puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa en todo el mundo. Estas multas pueden llegar hasta el 20% en caso de reincidencia. Además, en caso de infracciones sistemáticas, la Comisión también puede adoptar soluciones adicionales, como obligar al guardián de acceso a vender una empresa o partes de ella, o prohibirle adquirir servicios adicionales relacionados con el incumplimiento sistémico”.

La Unión Europea tiene la tradición de aprobar potentes legislaciones a favor de los consumidores. Aparte de la DMA, también están la universalización del USB Type-C y la legislación en favor de las baterías extraíbles. Por otro lado, a la Comisión Europea no le ha temblado el pulso a la hora de poner cuantiosas multas a grandes multinacionales que han incumplido las normas en vigor dentro del espacio comunitario.

La Free Software Foundation elogió la DMA en su momento, pero avisó que los gigantes tecnológicos harían todo lo que estuviera en su mano para cumplir con lo mínimo, cuando no saltarse la ley directamente. Por lo que hemos podido conocer hoy, parece que razón no le faltaba.