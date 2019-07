Nuestros lectores hablan: ¿qué teclado y qué ratón utilizas?

El ratón y el teclado son dos accesorios fundamentales en cualquier escritorio. Gracias a ellos podemos interactuar con nuestro PC, y también con diferentes aplicaciones que van desde herramientas ofimática hasta juegos.

Su importancia está fuera de toda duda, pero no siempre somos conscientes de ello. Qué puedo decir, he visto configuraciones de equipos de gama alta con teclados y ratones de bajo coste, y también he visto configuraciones más humildes con periféricos demasiado caros.

Equilibrar la configuración puede ser complicado, aunque entiendo que en algunos casos podamos optar por invertir un extra en esos periféricos, y es que al final a todos nos gusta disfrutar de un buen teclado y de un buen ratón, sobre todo cuando pasamos muchas horas escribiendo y/o jugando.

Por suerte el sector ha evolucionado mucho, y ya no es necesario gastar 200 euros para disfrutar de un buen teclado mecánico, podemos encontrar modelos muy buenos por menos de 100 euros. Lo mismo ocurre con los ratones, hoy por hoy podemos encontrar modelos muy atractivos y bien terminados con un precio medio que ronda entre los 40 y los 60 euros.

Entiendo que para muchos presupuestos siguen siendo precios altos, pero obviamente la experiencia de uso que ofrecen no es comparable a la que podemos encontrar en un teclado de membrana de 30 euros, o en un ratón económico de 15 euros. Al final todo es una cuestión de diseño, calidad de acabados y prestaciones, tres valores que en conjunto acaban influyendo en el precio.

Un teclado y un ratón de calidad pueden marcar una diferencia enorme. En mi caso paso muchas horas al día escribiendo y también me gusta jugar en mi tiempo libre, así que un teclado mecánico se ha convertido en algo fundamental para mi, aunque debo decir que no he optado por ningún extremo, he buscado el equilibrio. El modelo exacto que utilizo es el Corsair K70 RGB MK.2.

Como sabrán muchos de nuestros lectores los teclados mecánicos pueden integrar diferentes tipos de interruptores. Por ejemplo, los Cherry MX Blue y los Speed o Rapid que utilizan algunos fabricantes ofrecen una velocidad de respuesta muy alta y tienen una pulsación muy intensa y sonora, lo que los convierte en opciones específicas para juegos.

Podría haber optado por esos interruptores, pero en su lugar elegí los Cherry MX Red, ya que ofrecen, a mi juicio, un equilibrio perfecto tanto para trabajar como para jugar. Llevo varios años utilizando ese tipo de interruptores, y tengo claro que no voy a cambiar, al menos de momento.

En cuanto al ratón siempre me han gustado las soluciones inalámbricas, pero no las había utilizado por el tema de tener que conectar un cable para cargarlos cada día o utilizar pilas que se agotaban en poco tiempo. Al final volví a utilizar un ratón inalámbrico cuando descubrí el valor que ofrecía el Dark Core RGB SE y la alfombrilla MM1000, ambos de Corsair.

El ratón es una pasada, tanto en calidad de construcción como en comodidad y prestaciones, y la alfombrilla me permite cargarlo sin cables, solo tengo que dejarlo por la noche en el círculo de recarga inalámbrica y listo, al día siguiente está listo para usar.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué ratón y qué teclado utilizáis? Los comentarios son vuestros.