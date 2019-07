Corsair M55 RGB Pro análisis: derribando barreras a través de la simetría

El Corsair M55 RGB Pro es un ratón gaming que se presenta con un enfoque tan particular como interesante, ya que apuesta por un diseño sencillo y sobrio y por una simetría muy cuidada que nos permite utilizarlo con cualquier mano.

La simetría siempre ha estado unida a la idea de perfección. Esta visión tuvo momentos de gran apogeo, especialmente en las culturas clásicas y en las obras de artistas tan importantes como Leonardo Da Vinci, y se ha mantenido con el paso del tiempo como un ideal de belleza, y también de utilidad funcional.

Corsair ha trasladado ese ideal al M55 RGB Pro, y lo ha potenciado con una ergonomía que permite cualquier tipo de agarre, un acabado que combina plástico y goma de alta calidad y un diseño discreto y sin excesos que logra, a pesar de todo, llamar la atención. Fue presentado junto con el Corsair Nightsword RGB, pero tiene, como veremos, un enfoque muy distinto.

Gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de probar el Corsair M55 RGB Pro durante casi dos semanas, y en este artículo vamos a compartir con vosotros mis impresiones para que tengáis claro todo lo que ofrece este ratón para gaming. ¿Estáis listos? Pues allá vamos.

Corsair M55 RGB Pro: primer vistazo

Nada más sacar el Corsair M55 RGB Pro de la caja lo primero que me ha llamado la atención ha sido su ligereza. Es un ratón muy compacto, ideal para manos medianas y pequeñas que tiene un peso mínimo.

Sin embargo, Corsair ha sabido añadir un toque de equilibrio al apostar por un tacto en plástico duro con un toque rugoso que consigue, junto a los laterales gomosos, un agarre realmente bueno. Los clics tienen un toque duro y un sonido muy marcado, algo que le confiere un toque verdaderamente único, ya que nos permite sentir al máximo cada pulsación.

A pesar de su reducido tamaño y de su ligereza la construcción del Corsair M55 RGB Pro es muy sólida, lo he tenido en la mano apretando y abriendo durante varios segundos y no he notado el más mínimo ruido que indique fragilidad o partes sueltas.

Una vez que lo tenemos sobre la mesa y estamos listos para utilizarlo es imposible no pararse un momento a contemplar esa simetría a la que hicimos referencia al inicio y el cuidado por los detalles. No importa desde qué ángulo lo miremos, gracias a esa simetría el Corsair M55 RGB Pro siempre muestra su mejor cara.

El Corsair M55 RGB Pro es un ratón minimalista que presenta un diseño sobrio, discreto y elegante. El contraste que crean las partes en negro mate y las secciones en negro brillante, unido al toque de color que aporta la iluminación LED RGB de dos zonas, nos deja un acabado limpio y sencillo, pero vistoso y muy atractivo.

No hay duda, estamos ante un ratón para gaming que, ciertamente, no parece un ratón gaming, algo que gustará a aquellos usuarios que quieran disfrutar de un ratón de alto rendimiento que aporte brinde un toque de distinción a su escritorio, pero sin excesos.

Antes de pasar a ver nuestra experiencia os dejamos un resumen con todas las claves del Corsair M55 RGB Pro:

Diseño sobrio y elegante, sin excesos.

Simetría total que lo convierte en un modelo ambidiestro.

Terminación en plástico y goma de alta calidad.

Ergonomía muy cuidad para conseguir un agarre perfecto tanto de tipo garra, como de palma o de dedos.

Cable trenzado de 1,8 metros.

Ocho botones programables para crear macros de forma sencilla a través de iCUE.

para crear macros de forma sencilla a través de iCUE. Iluminación LED RGB personalizable.

Interruptores Omron de alta calidad con una vida útil de más de 50 millones de clics.

de alta calidad con una vida útil de más de 50 millones de clics. Sensor óptico PMW3327 de hasta 12.400 DPI.

de hasta 12.400 DPI. Frecuencia de muestreo configurable de 1.000 Hz/500 Hz/250 Hz/125 Hz.

Peso: 86 gramos.

Medidas: 124,4 x 57,25 x 40 mm.

Corsair M55 RGB Pro: nuestra experiencia

El proceso de instalación y de configuración del Corsair M55 RGB Pro es tan simple como el de un lápiz. Nada más sacarlo de la caja y conectarlo empieza a funcionar sin problemas, y se activa la iluminación LED RGB de forma automática.

Para sacarle todo el partido y disfrutar de las diferentes opciones de configuración que ofrece debemos descargar el software iCUE de Corsair, una herramienta que nos permitirá crear macros, personalizar la resolución y la frecuencia de muestreo, cambiar y sincronizar la iluminación LED RGB y llevar a cabo otros ajustes relacionados con el rendimiento del ratón.

En la galería de imágenes que acompañamos justo debajo, y que podéis ampliar haciendo clic en ellas, podéis ver las principales opciones de configuración que ofrece el Corsair M55 RGB Pro gracias al software iCUE.

Bien, ¿y cómo se ha comportado este pequeñín durante esas dos semanas? Como ya dije es un ratón bastante pequeño y ligero. Los que me leéis habitualmente sabéis que me gustan los ratones ligeros y que utilizo un agarre tipo palma, y que en mi día a día utilizo un Corsair Dark Core RGB SE, un ratón más pesado y más grande que el Corsair M55 RGB Pro.

Como cabría esperar he tenido un pequeño periodo de adaptación al Corsair M55 RGB Pro. Es normal, hablamos de un ratón más pequeño y más ligero que ofrece, además, una ergonomía muy particular gracias a ese acabado simétrico, pero el agarre me ha parecido muy cómodo desde el primer día.

Corsair ha conseguido con este ratón algo que no es nada fácil, hacer que sea cómodo sin importar nuestro agarre ni la mano con la que queramos jugar.Ha utilizado la simetría como arma para derribar barreras.

Al analizarlo no he podido evitar acordarme de cuando empecé en el mundo de la informática y jugaba en el PC con un amigo zurdo. Cuando teníamos que pasarnos el ratón para él era un calvario tener que utilizar el mío, que era para diestros. ¡Qué bien nos habría venido en aquella época el Corsair M55 RGB Pro! Nostalgia aparte, con este caso real quiero mostraros lo que hemos avanzado, y el trasfondo y la importancia de esa idea de derribar barreras a través de la simetría.

En las pruebas que he realizado durante esas dos semanas he seguido las pautas habituales: trabajo diario, navegación web y juegos. Una vez superado el periodo de adaptación, que como dije es totalmente normal, mi experiencia ha sido muy buena, sobre todo en tareas diarias y en juegos de acción como Destiny 2 y The Division 2.

Al probar el Corsair M55 RGB Pro en League of Legends con los lanzamientos inteligentes activados no experimenté ningún tipo de problema, mis tiros de habilidad seguían funcionando al mismo nivel y la respuesta del ratón fue perfecta en todo momento, aunque como nota personal debo decir que eché de menos el apoyo lateral para el pulgar del que dispongo en mi Dark Core RGB SE.

Notas finales

El Corsair M55 RGB Pro es un soplo de aire fresco en el mundo de los ratones gaming. Su diseño minimalista, sobrio y elegante hacen que encaje en cualquier escritorio, pero detrás de esa fachada se esconde un auténtico corazón «gamer».

La calidad de construcción es, como dijimos, muy buena, ofrece un rendimiento excelente tanto en entornos de trabajo cotidiano como en juegos y cuenta, además, con una gran cantidad de opciones de personalización y de creación de macros que nos permite adaptarlo a nuestros gustos y las necesidades concretas de cada juego.

Si buscas un ratón para gaming discreto, ligero, de alto rendimiento y capaz de adaptarse a la perfección a cualquier tipo de agarre pero tienes un presupuesto ajustado no lo dudes, el Corsair M55 RGB Pro ofrece un gran valor para lo que cuesta (49,99 euros). Recomendable.