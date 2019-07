Epson EcoTank ET-2711, análisis

Como consumidor final seguro que te surgen muchas dudas a la hora de elegir una impresora para tu hogar. Las opciones disponibles en el mercado son muchas y a veces parece que el precio es el único parámetro decisivo. Sin embargo, hay muchas más cuestiones que plantearse a la hora de elegir el equipo de impresión idóneo. Os damos algunas ideas mientras analizamos la multifuncional Epson EcoTank ET-2711.

Lo primero a lo que nos enfrentamos ante una impresora es a su tamaño. Tener un equipo de grandes dimensiones ocupando espacio en el cuarto del ordenador o la sala de estar es lo que menos nos apetece. Es por ello que el compacto tamaño (375‎ x 347 x 179 mm) y ligero peso (3,9 kg) de la Epson EcoTank ET-2711 nos ha gustado. Un formato perfecto para incorporarlo en el escritorio pudiendo imprimir, escanear y copiar desde un mismo equipo.

Quizás echamos de menos una pequeña pantalla que apoye el uso del equipo, sobre todo, en el caso de errores desconocidos. Un juego de botones e indicadores en la parte superior intentan suplir esa ausencia que no tiene mayor importancia si usamos la impresora con un PC o un móvil pero que limita un poco en otros escenarios.

Otro aspecto a revisar en un equipo de impresión es su falicidad de uso. En este sentido, todos los fabricantes han evolucionado mucho hacia la impresión sencilla y desde cualquier sitio. En el caso de esta multifuncional cuenta con varias opciones que nos facilitan la vida a los usuarios: USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct. Además nos podemos destacar la aplicación Epson iPrint, que tras varios pasos sencillos de configuración, nos permite imprimir desde la nube, smartphone o tablet, escanear o capturar imágenes para después gestionarlas.

La velocidad de impresión, aunque en entornos de consumo no son tan vitales, también es un plus. Según la certificación ISO/IEC 24734, este equipo imprime a 10 páginas por minutos en monocromo y 5 páginas por minutos en color. Unas velocidades que una vez en marcha se pueden reducir ligeramente dependiendo el archivo pero que cumplen perfectamente con la media.

Consumibles, el gasto que puede convertirse en ahorro

Y llega el tema de conversación estrella en torno a las impresoras: los consumibles. Los cartuchos de tinta o tóner son el eterno dilema de muchos consumidores que ven como conocida como «la sangre de unicornio» se lleva gran parte del presupuesto del equipo de impresión.



Para evitar que este punto sea un problema, Epson ha creado los EcoTank. Presentados en cuatro botes (Negro, Cyan, Magenta y Amarillo), estas botellas sustituyen a los cartuchos tradicionales ayudando en el ahorro. El pack incluido en el equipo permite imprimir hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 en color lo que supone el equivalante a 88 cartuchos de tinta convencional.

Además de la larga autonomía sin recargar, los precios de cada bote se encuentran en la media del mercado. 10 euros por cada color que hacen un total de 40 euros que solo tendremos que invertir cada miles de impresiones. Esto puede suponer hasta un 90% de ahorro.

Pero ¿qué pasa si no imprimimos en mucho tiempo? No hay problema porque la tecnología de estos consumibles permite que la tinta continúe intacta aunque no usemos el dispositivo durante meses. Una gran noticia saber que estará siempre listo para cuando lo necesitemos.

Para recargar la tinta del equipo basta con extraer el área donde se encuentran los depósitos, levantar las tapas, introducir cada uno de los botes en su correspondiente agujero y esperar a que se rellene sin presionar. El proceso se hace en apenas unos minutos sin mayor dificultad ni manchado de ningún tipo.

Arriba, pestaña abierta para la carga. Abajo, un EcoTank en plena carga.

Aunque no lo hemos probado por el problema que podríamos crear, desde Epson aseguran que las botellas están diseñadas para que solo permitan la inserción de los colores correctos. Una cuestión a agradecer ya que, pese a que se especifica con unas pegatinas frontales, es sencillo equivocarse si se es un poco despistado. De hecho, sería interesante que las tapas que cierran los depósitos tuvieran el color de cada tanque. Así las posibilidades de intentar meter tinta en el depósito incorrecto se reducen aún más.

El medio ambiente cuenta

Y es que no solo debemos mirar el ahorro, la utilidad o la facilidad de uso en una impresora sino también la contribución que podemos hacer para que nuestro Planeta esté un poco menos contaminado. En este sentido, Epson aboga por un uso responsable de la tecnología que también se implementa en este equipo.

Sus índices de consumo son respetuosos con el medio ambiente y de paso, con la factura de luz de nuestro hogar. De hecho, la multifuncional cuenta con un modo ahorro que nos permite utilizar sus funciones con un bajo consumo (0,7 vatios).

Además, los botes EcoTank son reciclables 100% lo que fomenta el reciclado de materiales y consumo responsable. También los productos utilizados en la fabricación del equipo son respetuosos con el medio ambiente como parte de su compromiso Visión 2050.

Conclusiones

Si bien es cierto que el precio inicial de la Epson EcoTank ET-2711 (unos 278 euros) es más elevado que otros modelos de consumo de otros fabricantes, la inversión a medio-largo plazo es más económica y sostenible.

Nos ha convencido del todo su propuesta de botellas como consumibles no solo por su larga autonomía sino porque es una forma más de ahorrar haciendo un uso responsable de la tecnología.

En definitiva, este equipo puede ser una alternativa perfecta si buscas una multifuncional compacta, que ayude a ahorrar y adaptada a las diferentes maneras de imprimir. Todo en uno con garantía de 3 años avalada por Epson.