Nuestros lectores hablan: ¿cual ha sido tu sistema operativo favorito?

El sistema operativo es uno de los elementos más importantes de cualquier dispositivo tecnológico, aunque es cierto que no todos los usuarios le dan la misma importancia. Piensa que un PC sin sistema operativo no es más que un conjunto de componentes totalmente inútiles, y lo mismo ocurre con un smartphone, una tablet o un portátil.

Como sabrán muchos de nuestros lectores cuando hablamos de sistema operativo nos referimos al software base que se encarga de gestionar y de coordinar todos los componentes de hardware, ofreciendo servicios concretos, aplicaciones y herramientas que permiten la ejecución de otros tipos de software en un nivel secundario (desde drivers hasta juegos y otras aplicaciones).

Cada sistema operativo tiene una arquitectura y un diseño determinado, lo que significa que no todos están preparados para trabajar con las mismas aplicaciones, y tampoco con el mismo hardware. Por ejemplo, Android es un sistema operativo que tiene base Linux, pero está diseñado para trabajar de forma nativa con procesadores ARM, mientras que Ubuntu, un sistema operativo que también tiene base Linux, soporta las arquitecturas ARM y x86 sin problemas.

Esta sencilla explicación nos permite entender a la perfección la importancia que tiene elegir un sistema operativo concreto, y es que además del tema del soporte a nivel de hardware también nos limitará, en mayor o menor medida, a un conjunto de aplicaciones y de herramientas concretas.

De nuevo lo vemos mejor con otro ejemplo. Windows 10 es uno de los sistemas operativos más populares que existen, es fácil de utilizar, tiene un consumo de recursos aceptable y es compatible con casi todos los juegos y aplicaciones que existen actualmente. Con macOS ocurre todo lo contrario, no goza de la misma popularidad y su compatibilidad (nativa) con aplicaciones y juegos es bastante limitada, aunque también es fácil de utilizar y ofrece un rendimiento equilibrado.

Elegir uno u otro sistema operativo determina, en definitiva, las aplicaciones que podremos disfrutar y la experiencia de uso en general que tendremos, y también afectará a otros aspectos tan importantes como la seguridad del equipo, ya que si instalamos un sistema operativo desactualizado y sin soporte, como Windows XP por ejemplo, estaremos expuestos a más riesgos de seguridad que si utilizáramos Windows 10.

Con el paso de los años los sistemas operativos han ido evolucionando y antes o después hemos tenido que pasar de uno antiguo a otro nuevo para evitar esos riesgos de seguridad, y también para poder aprovechar el hardware más actual y disfrutar de los nuevos juegos y aplicaciones, pero esto no quiere decir que nuestro sistema operativo favorito tenga que ser una versión actual, puede que tengamos un excelente recuerdo de soluciones muy antiguas por su estabilidad o por su buen rendimiento, o simplemente porque nos permitieron ejecutar el que fue nuestro juego favorito durante años.

Pues bien, en este artículo os invito a que nos contéis cuál fue vuestro sistema operativo favorito y por qué. Como siempre empiezo mojándome yo primero, y tras muchas dudas me inclino hacia Windows 7. Llegué a él desde Windows XP, y debo decir que me dejó gratamente sorprendido, buena estabilidad (los pantallazos azules se convirtieron en una rareza), buen rendimiento y una interfaz atractiva me hicieron disfrutarlo hasta 2015, fecha en la que me decidí a dar el salto a Windows 10, un sistema operativo que mantengo a día de hoy.

Ahora os toca a vosotros. Los comentarios son vuestros.