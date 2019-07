Purism, el fabricante de dispositivos de código abierto estadounidense, ha anunciado las especificaciones finales y la apertura de las reservas del Librem 5, un smartphone construido con componentes de hardware abierto que está fuertemente centrado en la privacidad, incluyendo interruptores para la cámara, el micrófono, el Internet móvil, la Wi-Fi y el Bluetooth.

Purism es una empresa que realiza una fuerte apuesta por el software libre, así que intenta que sus productos incluyan componentes que, si es posible, hagan que funcionen con una distribución Linux avalada por la Free Software Foundation, o sea, que sea software libre puro. Esto ha podido ser implementado con total éxito en el Librem 5, ya que está diseñado para utilizar Pure OS como sistema operativo predeterminado.

Debido a sus peculiares características, el Librem 5 ha tenido que sortear ciertos baches a lo largo de su trayectoria, como las aparentes dificultades para completar su financiación mediante crowdfunding, las dudas sobre si su hardware era realmente abierto y los sucesivos retrasos. Pese a todo, parece que Purism lo tiene ya todo listo y ha abierto las reservas para poder adquirir unidades de su smartphone, además de publicar las características definitivas.

Características del Librem 5

CPU ARM de 64-bit i.MX8M con 4 núcleos Cortex A53 que funciona a una frecuencia máxima de 1,5GHz.

que funciona a una frecuencia máxima de 1,5GHz. Soporte de OpenGL ES 3.1, Vulkan y OpenCL 1.2 para los gráficos.

3GB de RAM.

32GB de almacenamiento interno eMMC ampliables con hasta 2TB adicionales mediante microSD .

. Pantalla IPS TFT de 5,7 pulgadas que funciona a resolución nativa de 720×1440 .

. 3 botones de la muerte para inhabilitar: La Wi-Fi y el Bluetooth. El Internet móvil y las cámaras. El micrófono. En caso de tener inhabilitado a la vez todo lo anterior, también se desactivan el giroscopio, el satélite de navegación, la luz ambiente y los sensores de proximidad.

Botones de apagado y para modificar el volumen del sonido.

Batería de 3.500mAh reemplazable.

reemplazable. Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz y Bluetooth 4.

Ancho de banda móvil: Opción 1: Módem Gemalto PLS8 3G/4G para una única SIM sobre una tarjeta M.2 reemplazable. Opción 2: Broadmobi BM818 hecho en China. Bandeja de nanoSIM para móviles.

GPS: Teseo LIV3F GNSS.

Cámara trasera de 13 megapíxeles con flash LED y cámara frontal de 8 megapíxeles.

USB 3.0 Type-C para transmisión de datos, transmisión de energía y salida de vídeo.

para transmisión de datos, transmisión de energía y salida de vídeo. Sonido: Un altavoz auricular y un micrófono digital, jack de 3,5mm con salida estéreo y entrada en mono, DAC de audio Wolfson Media WM8962 y un altavoz.

Tarjetas inteligentes: Un lector con una ranura de tarjetas 2FF (del tamaño de una SIM).

Luces de notificación: LED RGB con control PWM por colores.

Motor háptico.

Precio: 699 dólares.

El Librem 5 es un dispositivo más orientado a los entusiastas del software libre y la privacidad que una alternativa real a Android e iOS, ya que el fabricante no tiene previsto masificarlo, su CPU no es especialmente potente y carece de aplicaciones imprescindibles para los usuarios como el archiconocido WhatsApp, que es a fin de cuentas el gran juez que dictamina qué sistema operativo móvil persiste y cuál no.

Sobre las condiciones de las reservas, el precio del Librem 5 es de 699 dólares, aunque hasta el 31 de julio podrá adquirirse con un descuento de 50 dólares, por lo que en estos instantes cuesta 659 dólares estadounidenses. Los envíos tendrían que comenzar en el tercer trimestre de 2019.