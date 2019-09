Opera GX: el navegador para ‘gamers’ que ha superado el millón de descargas

Los productos orientados al gaming no solo abarcan hardware de todo tipo (y a veces con diseños estéticos vanguardistas), sino también aplicaciones de software. Aquí es donde entra en juego Opera GX, un navegador de la empresa de origen noruego creado para los jugadores y con soporte de Twitch.

Según se puede ver en una entrada publicada hace unos días en el blog de Opera Software, la aplicación consiguió superar el millón de descargas, lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta que no está orientada al público general, sino más bien a uno bastante particular.

Opera GX incluye una serie de características como la poder limitar el ancho de banda dedicado, haciendo que el juego o servicio de contenidos vía streaming utilizado fuera del navegador funcione sin problemas con el ancho de banda neto disponible; limitar la cantidad de CPU y RAM utilizados por el navegador; avisa de los lanzamientos futuros juegos mediante un calendario; además de poder filtrar listas de canales en Twitch y ver los juegos a los que están jugando los streamers.

Profundizando en el limitador de ancho de banda, que es posiblemente la característica más destacada de la aplicación, esta permite establecer una limitación que va de los 64 kilobytes por segundos y a los 25 megabytes por segundo, viendo el usuario un ancho de banda de 1 megabyte por segundo por defecto. Básicamente, lo que hace es asegurar un flujo constante de datos durante las partidas online, aunque también puede ser utilizado para limitar el ancho de banda empleado por otros servicios como los de contenidos vía streaming. Esta función está dirigida sobre todo a usuarios que no disponen de una conexión a Internet “potente”.

Opera GX, que estuvo disponible en acceso temprano en junio de 2019 y fue lanzado durante el pasado E3, solo está disponible para Windows de momento, a pesar de que es capaz de listar juegos para todas las plataformas menos las de Nintendo, o sea, Windows, Mac, Linux, PlayStation y Xbox. Esperemos que Opera Software se anime y haga versiones para al menos Mac y Linux en un futuro próximo.